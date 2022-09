Cultura & spettacolo Università: Welcome Day DGIUR a Grosseto 26 settembre 2022

Redazione Grosseto: Nell'ambito delle giornate di benvenuto alle matricole dell'Ateneo, martedì 27 settembre alle ore 11 si terrà la giornata di orientamento dedicata alle matricole dei corsi di studio del Dipartimento di Giurisprudenza a Grosseto. L'evento si terrà in presenza presso l'Aula delle Colonne della Fondazione Polo Universitario Grossetano - Grosseto, strada Ginori 43 Programma 27 settembre 2022, ore 11-12 Aula delle Colonne della Fondazione Polo Universitario Grossetano - Grosseto, strada Ginori 43 Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza Corso di laurea in Servizi Giuridici Convenzione con ANCI Toscana Protocollo P.A. 110 e lode Informazioni sui servizi agli studenti, sui piani di studio, sugli orari dei corsi e sul test obbligatorio di verifica delle conoscenze iniziali dello studente. Sarà presente la prof.ssa Maura Mordini Seguici





annuncio annuncio annuncio Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

