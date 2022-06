Università e trasporto scolastico, a Monterotondo arriva il bonus studenti

Bonus per gli studenti universitari e rimborso spese per il trasporto alla scuola superiore. Il bando scade il 31 luglio, ore 12:00.

Monterotondo Marittimo: Il Comune di Monterotondo Marittimo informa i cittadini residenti che c’è tempo fino alle ore 12 del 31 luglio 2022 per presentare la domanda finalizzata ad ottenere il bonus, fino ad un massimo di 500 euro, per i figli iscritti all’università nell’anno scolastico 2021 -2022, e per richiedere relativamente allo stesso periodo, il rimborso spese sul trasporto per i ragazzi che frequentato la scuola secondaria di secondo grado e usano il mezzo pubblico per andare a scuola.

L’amministrazione comunale rinnova così l’impegno economico a sostegno delle famiglie e dei giovani che scelgono di proseguire il percorso di studi. Un piccolo incentivo teso a supportare l’innalzamento del livello di istruzione.

Le domande si potranno presentare esclusivamente on-line accedendo, a seguito di autenticazione con Spid, allo sportello telematico presente sul sito istituzionale del Comune (www.comune.monterotondomarittimo.gr.it) entro le ore 12 del 31.07.2022; accedendo all'area servizi alla persona – contributi.

Per informazioni ulteriori rivolgersi a: Settore 1- Ufficio Anagrafe, piano terra Palazzo Comunale, tel. 0566906351 info@comune.monterotondomarittimo.gr.it (Da lunedì al sabato ore 10.00-12.00)

Al seguente link il bando integrale: https://www.comune.monterotondomarittimo.gr.it/home/amministrazione/Bandi-per-sovvenzioni-e-contributi/Rimborso-spese-e-trasporto-studenti-A.S.-A.A.-2021-2022-scadenza-31-07-2022-h-12-00.html

Accesso diretto allo sportello telematico https://www.halleyweb.com/c053027/po/po_login.php