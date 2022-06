Unione Comuni Colline Metallifere. Iscrizioni per il nuovo anno scolastico

Al via le iscrizioni per l'anno scolastico 2022/2023 negli asili nido e al Centro Integrato 0 - 6



Colline Metallifere: Il Servizio associato Pubblica istruzione dell'Unione di Comuni Montana Colline Metallifere, ha approvato - con determinazione dirigenziale n. 769 del 1° giugno 2022 - l'avviso pubblico di apertura delle iscrizioni per l'anno educativo 2022/2023 agli asili nido “Orso Bruno” nel comune di Massa Marittima , “La Freccia Azzurra” nel comune di Roccastrada, “Centro Integrato 0 – 6 Ciuchino Mandarino” a Massa Marittima in loc. Tatti e Fumacchio (comune di Monterotondo Marittimo).

C'è tempo per iscriversi fino al 6 luglio 2022. Fino a quella data sono aperte le iscrizioni agli asili nido per i bambini che al 31 dicembre 2022 abbiano un'età compresa tra i 12 e i 36 mesi e per il Centro integrato 0-6 per i bambini tra i 12 mesi e i 6 anni.



Modalità di iscrizione. La domanda di iscrizione al servizio deve essere presentata esclusivamente attraverso il portale telematico, a seguito di riconoscimento mediante spid (identità digitale), al link https://www.halleyweb.com/unionemontanacm/zf/index.php/spid/index/pre-login . Colui che compila la domanda, indicato nell'avviso come “genitore pagante”, riceverà il bollettino tramite mail e effettuerà il pagamento del servizio online mediante la piattaforma PagoPA (scaricando la relativa attestazione di pagamento). Per usufruire dei benefici tariffari si ricorda che è necessario, all'atto dell'iscrizione, dichiarare il valore Isee ed autorizzare l'ufficio a visionarlo mediante l'accesso al portale INPS dedicato. In caso di mancato possesso dell'Isee verrà applicata la tariffa massima.



Info. Per maggiori informazioni si prega di rivolgersi a:



Angela Zappi (tel. 0566/906247) mail: a.zappi@unionecomunicollinemetallifere.it

Rita Danti (tel. 0566/906319) mail: r.danti@unionecomunicollinemetallifere.it

Lorella Cuni (tel. 0564/561229) mail: sociale@comune.roccastrada.gr.it

Ilaria Fucili (tel. 0564/561244) mail: sociale@comune.roccastrada.gr.it