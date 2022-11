Under19, i giovani della Blue Factor impongono il pari al Follonica B

Al Casa Mora gara intensa, finita 3-3, con le emozioni a fil di sirena: Grossi para la punizione a Maggi



Castiglione della Pescaia: Un derby dalle mille emozioni quello dell’under19 che si è disputato al Casa Mora: la Blue Factor di Aloisi ferma la capolista Follonica B di Polverini per 3-3, al termine di 50’ intensi e palpitanti. I biancocelesti padroni di casa con la difesa a zona arginano l’attacco del Golfo e addirittura passano in vantaggio con la girata in area di Luca Mantovani. Il Follonica fatica a recuperare, poi piazza due gol in contropiede praticamente identici, con Masconni prima e Margeriti poi che segnano a porta vuota per il 2-1. Nel mezzo il rigore parato a Montauti del Castiglione. Nella ripresa il pari firmato da Santoni, che batte Maggi. Il finale è incandescente. Margheriti si becca il blù ma Monatuti non trasforma la punizione. Poi il blù lo becca Santoni in superiorità numerica: Adriano Maggi trasforma con una botta secca. Pallina al centro e Matteo Mantovani scarica un bolide che passa fra una selva di gambe e s’insacca, 3-3. L’ultima incredibile emozione sulla sirena: Luca Mantovani aggancia l’avversario in attacco: Alessandro Grossi diventa l’eroe di serata e para la punizione a Adriano Maggi.

Campionato under 19 zona 4

BLUE FACTOR CASTIGLIONE-GALILEO FOLLONICA B 3-3

BLUE FACTOR CASTIGLIONE: Alessandro Grossi; Simone Pomella, Samuel Cardi, Tobia Maria Tognarini, Matteo Mantovani, Brando Santoni, Filippo Montauti, Flavio Del Viva, Luca Mantovani. All. Alberto Aloisi.

GALILEO FOLLONICA B: Ernesto Maggi; Tommaso Mosconni, Alessandro Agresti, Gabriele Talarico, Mattia Polverini, Edoardo Fabbri, Francesco Margheriti, Adriano Maggi. All. Franco Polverini.

ARBITRO: Matteo Galoppi di Follonica.

RETI: pt (1-2) 8’30 L.Mantovani (C), 17’59 Masconni (F), 22’29 Margheriti (F); st 7’49 Santoni (C), 18’48 pp A.Maggi (F), 18’59 M.Mantovani (C).