Under 12: il Villa Croci Bsc Grosseto si ferma ad un passo dalle fasi finali

I ragazzi del manager Luciani s’impongono sull’Imola ma non riescono ad avere la meglio con l’Anzio

Grosseto: Un quarto di finale dal sapore agrodolce per gli under 12 del Villa Croci Bsc Grosseto. I ragazzi del manager Lino Luciani, allo stadio Simone Scarpelli, si sono imposti per 5-0 contro l’Imola redskin, giocando un ottimo baseball; purtroppo, però, non sono riusciti ad avere le meglio nella “finalina” contro l’Anzio dolphins, perdendo così 5-2.

“Dispiace non essere riusciti – commenta Lino Luciani, manager del Villa Croci Bsc Grosseto under 12 – a superare il turno. Ci tengo, però, a sottolineare quanto i nostri ragazzi siano stati per tutto l’arco della stagione dei professionisti seri, capaci di lottare senza mai arrendersi. Ringrazio, oltre ai miei piccoli atleti e ai membri del prezioso staff con il quale lavoro, ovvero Cristian Bordo e Davide Piccoli, i genitori e la società perché hanno sempre collaborato per il successo della squadra”.