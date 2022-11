Acquapendente: Una vittoria, un pareggio ed una sconfitta per il calcio aquesiano al termine di un week-end dal voto non completamente sufficiente in pagella.

In copertina la ASD Polisportiva Vigor Acquapendente di coach Marco De Luca che grazie al 2-0 sul terreno di gioco della SSD Aurora Querciaiola srl (in rete Christian Pecci ed Ivan Saraceno) vola in splendida solitudine in vetta al Campionato di Seconda Categoria. Per loro Sabato 12 Novembre gara casalinga allo Stadio Vitali contro una ASD Robur Tevere la quale, sconfitta a domicilio per 1-0 dall’ASD Castiglione calcio, scivola a metà classifica.

Grazie alla doppietta di Boduin Youssef, la ASSD Torrese di coach Franco Bacchi impatta per 2-2 lontano dalle mura amiche sul terreno di gioco dell’ASD United Alta Tuscia. Sabato 12 Novembre alle ore 14.30 gara calinga al Boario contro una ASD Faleria 1976 che in virtù del pareggio casalingo per 0-0 contro l’ASD United Alta Tuscia deve almeno momentaneamente allontanare i propositi di abbandonare la bassa classifica.

In Seconda Categoria, infine, ASD Virtus Acquapendente di coach Massimo Robustelli sconfitta a domicilio per 3-0 dall’ASD. AC. Proceno. Sabato 05 Novembre alle ore 15.00 trasferta al “Buratti-Burocchi” di Bagnaia contro una ASD GS che con la vittoria per 2-0 sul terreno dell’SSD Calcio Tuscia srl ascende a metà classifica.