Una serie di appuntamenti per parlare di Luciano Bianciardi

Roccastrada: La Fondazione Bianciardi, in collaborazione con il Comune di Roccastrada, organizza alcuni incontri culturali per celebrare il centenario della nascita dello scrittore. Il primo appuntamento è previsto a Ribolla, presso la Porta del Parco, il 4 novembre alle ore 17; David Lamantia, componente del comitato scientifico della Fondazione Bianciardi, parlerà della miniera e della sua narrazione, a partire da “I Minatori della Maremma” di Bianciardi e Cassola. Sconvolto dalla tragedia mineraria di Ribolla del 1954, Bianciardi scrisse: “Rimasi quattro giorni nella piana di Montemassi, dallo scoppio ai funerali … Io mi ritrovai solo sugli scalini dello spaccio, che aveva già chiuso, e mi sembrò impossibile che fosse finita, che non ci fosse più niente da fare”; dopo pochi mesi abbandonò la Maremma per Milano. Seconda data a Roccatederighi il 24 novembre ore 17 presso il Centro Civico con Lucia Matergi che presenterà il libro “La vita agra” ed infine terza ed ultima data a Roccastrada il 16 dicembre ore 17.00 nella saletta della biblioteca comunale con David Lamantia che presenterà il libro “Aprire il fuoco”. In occasione di tutti gli eventi, il Comune di Roccastrada donerà al pubblico una copia della pubblicazione “I Minatori della Maremma”. “Ci è sembrato doveroso – queste le parole dell’assessore alla cultura Emiliano Rabazzi – rendere il giusto tributo allo scrittore maremmano onorandone il ricordo entrando all’interno della sua figura senza retorica ma con spirito di ricerca e di apertura a vari punti di vista, quelli degli studiosi invitati a portare i loro contributi di conoscenza, ognuno volto a esplorare un aspetto specifico della sua avventura intellettuale. Una volontà legata alla natura di questo progetto in occasione del centenario della sua nascita che condurrà a disegnare un profilo articolato e innovativo di Bianciardi attraverso l’esame delle sue pubblicazioni nei vari periodi della sua vita”. Seguici





