“Una panchina rossa anche a Semproniano”, contro la violenza femminile

“Inaugurazione domenica 6 novembre della panchina rossa, e successivo simposio promosso dall’Amministrazione Comunale e dalla locale Pro Loco”



Semproniano: Nel pomeriggio di domenica 6 novembre a Semproniano si sono tenuti due eventi che hanno posto al centro dell’attenzione la tematica della violenza contro le donne. Il primo, quello che si è tenuto alle 15:30 ha riguardato l’inaugurazione della “panchina rossa”, alla presenza del sindaco Luciano Petrucci, posta in una via centrale del paese, con tanto di benedizione da parte del parroco. Il secondo evento, sempre collegato alla “panchina rossa”, si è tenuto poco dopo presso la sala consiliare del comune, con un simposio, al quale hanno esperti del settore e personalità della società civile e politica.





Il simposio, promosso dal Comune di Semproniano e dalla Pro Loco, ha visto la presenza dell’Accademia UDS di Salerno, associazione di promozione sociale che opera in Italia per l’attenzione alle tematiche riguardanti le persone fragili e in difficoltà. La tematica trattata nel simposio è stata quella prevenzione della violenza contro le donne.

Presenti al convegno in qualità di relatori, oltre al sindaco Petrucci, il consigliere provinciale Guendalina Amati, il presidente dell’Accademia UDS di Salerno, Danilo Salvatori, la psicologa Rosanna Blandini, esperta in psicologia criminale, l’assessore del comune di Roccalbegna Laura Cavezzini, e il presidente dell’associazione “Life Ford” di Belpasso in provincia di Catania. Presenti anche i Carabinieri, con il luogotenente Paolo Biondi, della compagnia di Pitigliano, e il maresciallo Alessandro Tiano della stazione di Semproniano.