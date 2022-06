Una nuova targa per piazza Galeazzi

Oggi è stata celebrata nella bellissima piazza la cerimonia di scoprimento della targa dedicata a Mons. Paolo Galeazzi con la successiva benedizione.

Grosseto: “E’ un importante evento, quello di oggi, per celebrare il ricordo di Mons. Galeazzi il quale, durante il vescovato, attraverso l’organizzazione di grandi interventi, come la costruzione di chiese e strutture affini, è riuscito a rinnovare la diocesi di Grosseto. Siamo orgogliosi oggi di partecipare alla consegna della targa in suo nome che permetterà a tutti coloro che passeranno nella piazza di mantenere vivo il suo ricordo - queste le parole del sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna e del vicesindaco e assessore alla Toponomastica Fabrizio Rossi.”

“Il ricordo del vescovo Galeazzi diventa occasione per una memoria grata verso tutti i vescovi che nei decenni si sono succeduti sulla cattedra di San Lorenzo. Ognuno di loro, infatti, con le loro attitudini e zelo pastorale hanno contribuito a fare della Chiesa grossetana una realtà di popolo decisiva nel contributo allo sviluppo morale, civile, sociale di questa terra di Maremma. In contesti storici diversi, ognuno - a partire dal vescovo Paolo - ha fatto sì che il messaggio del Vangelo si traducesse in scelte di sviluppo umano – afferma il vescovo Mons. Giovanni Roncari”.