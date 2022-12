Una domenica di Natale a Montemerano

Montemerano: In uno dei borghi più belli d'Italia si respira il clima natalizio e Montemerano è allestito a festa. A causa del maltempo di questi giorni il programma della Pro loco è stato leggermente rivisto e l'attività riprenderà Domenica 11 dalle ore 15:00 con l'inaugurazione della casa di Babbo Natale. Ci sarà l'animazione per bambini, i quali assieme agli aiutanti elfi potranno scrivere la letterina, leggere le fiabe oppure fare un giro sul pony.



Per le vie del centro storico ci sarà il mercatino di Natale con prodotti e artigianato locale, un'occasione unica per farsi ispirare ed acquistare qualche regalo a sostegno dei produttori e commercianti locali. Sarà allestito anche lo stand della Pro Loco con vin brulé, caldarroste e panini con la salsiccia per scaldarsi e godersi la musica dal vivo di "Raele".





Durante quella terza domenica di avvento si esibiranno anche i bambini del paese con canti natalizi sotto l'albero, dopo le tante prove delle ultime settimane, finalmente è arrivato il grande giorno.

La Pro Loco sostiene da sempre il volontariato e durante tutto il periodo delle festività natalizie è in corso la fiera di beneficenza, della quale una parte di ricavato verrà donato alla Misericordia di Manciano.