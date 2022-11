Una commissione per i lavori in località Acqua Dolce a Porto Ercole

Monte Argentario: A seguito della proposta avanzata dal sindaco di Monte Argentario nella recente seduta del Consiglio comunale del 25 novembre scorso relativa alla costituzione di una apposita Commissione Consiliare per il controllo ed il monitoraggio dei lavori di contenimento della frana in loc. Acqua Dolce di Porto Ercole, nonché delle opere necessarie alla messa in pristino al termine dei lavori ( in applicazione dell’art. 15 del regolamento comunale) il presidente del Consiglio Comunale ha indetto una riunione dei capigruppo per definire nominativamente quali dovessero essere i componenti della stessa.

Agli esiti della riunione è risultato che la Commissione, la cui formalizzazione avverrà in occasione del prossimo consiglio comunale, sarà formata da: Erasmo Quondam Vincenzo per il gruppo di maggioranza “Proposta Comune”, e per i gruppi di opposizione Priscilla Schiano (Forza Argentario), Luigi Scotto (Argentario Il Progetto), Michele Lubrano (Civico 23) e Cecilia Costagliola (Argentario Insieme).

Una volta costituita, la Commissione dovrà nominare al suo interno il presidente, stabilire le modalità di lavoro ed aggiornare il Sindaco sugli sviluppi degli stessi.