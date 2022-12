Una campagna radiofonica per valorizzare la vocazione turistica di Grosseto

La giunta comunale di Grosseto, nella sua ultima riunione, ha approvato l’ideazione e la messa in campo di una nuova campagna di valorizzazione turistica del territorio.



Grosseto: “Ciò che intendiamo fare – spiegano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore al turismo Riccardo Megale – è veicolare ad un pubblico più ampio possibile l’immagine e le potenzialità di un territorio come il nostro, tutto da scoprire nelle sue bellezze naturali, culturali, storiche e sportive, oltre che enogastronomiche. A questo scopo, abbiamo pensato che sarebbe stato ideale utilizzare il mezzo di comunicazione che, nonostante l’incessante evoluzione dei tempi, rimane ancora il più amato da tutti: la radio. Uno strumento che non conosce crisi e che, proprio per la sua capillare diffusione in ogni angolo del Paese senza distinzioni di età, è forse il tramite migliore per raccontare in pochi secondi perché è bello venire a Grosseto a trascorrere un periodo di relax, breve o lungo, all’insegna del divertimento, della scoperta e del buon cibo. Vogliamo - concludono – che un bacino di utenza sempre più vasto ed eterogeneo ci conosca e sia desideroso di visitare la nostra terra”.

Nello specifico, a trasmettere gli spot di promozione turistica sarà la nota emittente radiofonica RTL 102.5, tra le più ascoltate in Italia e in continua crescita: secondo i dati rilevati dall’indagine RadioTER, infatti, nel primo semestre del 2022 gli indici di ascolto della radio hanno fatto segnare un +1,3 di ascoltatori medi rispetto allo stesso periodo del 2021 e un +4,6% nel quarto d’ora medio.