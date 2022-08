Un weekend di grande Musica a Santa Fiora

Sabato 6 agosto Orchestra Multietnica di Arezzo insieme a Paolo Benvegnù e domenica 7 agosto la Corale Corrado Vestri



Santa Fiora: La XXIII edizione del Festival Internazionale “Santa Fiora in Musica” prosegue all’insegna della grande musica. Sabato 6 agosto, alle 21.15, all’auditorium della Peschiera l’Orchestra Multietnica d’Arezzo insieme a Paolo Benvegnù si esibiranno nel concerto live “Culture Contro la Paura”. Sul palco anche Daniela Morozzi.





Cultura e musica significano pluralità, confronto e mescolanza. È il principio ispiratore del progetto che oltre dieci anni fa ha portato alla costituzione dell’Orchestra Multietnica di Arezzo che ha tracciato, in questi anni di concerti, spettacoli teatrali e laboratori in tutta Italia, un percorso di culture e di tradizioni. Un percorso di pace, di nomadismo e di amore per le proprie radici, che dal Nord Africa sale per la Turchia, la Grecia, i Balcani, l’Est Europeo, e arrivano al nostro Paese, alle coste bagnate da quello stesso Mediterraneo che unisce e allontana i popoli, oggi un percorso di nuove migrazioni. Si tratta di un laboratorio permanente, sempre aperto a nuovi inserimenti di musicisti soprattutto stranieri e seconde generazioni, che oltre ai concerti promuove laboratori e lezioni concerto per le scuole del proprio territorio, per profughi e richiedenti asilo. Nel corso della sua attività l’OMA ha collaborato con musicisti e artisti di rilievo internazionale. Sul palco del Santa Fiora In Musica sarà accompagnata da Paolo Benvegnù, uno dei più raffinati esempi di musica cantautorale italiana al momento. Attiva dal 2007, l’Orchestra Multietnica di Arezzo ha pubblicato quattro CD. L’attuale formazione è costituita da 35 musicisti provenienti da 12 diversi paesi. Il concerto è nel giorno del centenario della nascita di Padre Ernesto Balducci. L’evento è stato organizzato in collaborazione con la Fondazione Ernesto Balducci e la rivista Testimonianze.

Domenica 7 agosto, alle 21.15 in piazza Borgo è in programma il concerto “Santa Fiora, chi ci va ci s’innamora! Dalla tradizione a Padre Ernesto Balducci” della Corale Padre Corrado Vestri, diretta da Daniele Fabbrini. Fondata da Padre Corrado Vestri, a Santa Fiora intorno agli anni cinquanta, con una impostazione prevalentemente liturgica e di carattere sacro, la corale ha ripreso la sua attività negli anni ’70 e ’80, rinnovando l’organico e ampliando il repertorio con i brani di musica popolare e di repertorio operistico. Ha cantato messe solenni nelle più importanti cattedrali d’Italia, dalla basilica superiore di Assisi, al duomo di Loreto, da Santa Croce in Firenze a San Pietro in Vaticano. Attualmente è composta da 40 coristi.





Ricordiamo che è inoltre possibile prenotarsi, fino a esaurimento posti, per tre concerti del Festival: Gomalan Brass Quintet (9 agosto), Morgan (21 agosto), Fabrizio Bosso Quartet Plays Stevie Wonder(22 agosto).

I concerti sono a ingresso libero.

Si può prenotare chiamando l’ufficio turistico di Santa Fiora: (+39) 0564 97 71 42

Da lunedì a mercoledì: dalle 11.30 alle 12.30 e dalle 17.30 alle 18.30

Da venerdì a domenica: dalle 11.30 alle 12.30 e dalle 18.30 alle 19.30