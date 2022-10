Un week end ricco di soddisfazioni per la Pallacanestro Grosseto

Ad una settimana dall'esordio delle rappresentative dei più piccoli (under 14 elite, under 14 silver, under 13 e i due gruppi degli esordienti) si sfiora il bottino pieno sui parquet toscani.



Grosseto: Lunedì sera gli Under 19 Gold respingono Maginot Siena nel tentativo di espugnare il PalaAustria. 55-51 il risultato finale a favore dei ragazzi di coach Ceccarelli al termine di una partita combattuta fino all'ultimo quarto ma con troppi errori al tiro tenendo con il fiato sospeso fino all'ultimo minuto il folto pubblico intervenuto. Miglior marcatore Conti (14 p.)

Domenica gli Under 17 Gold rientrano con un buon successo dal PalaCosmelli di Livorno (42-55) , ottimo esordio in campionato per i ragazzi di coach Di Patria che riescono a gestire in maniera ottimale la partita fin dal primo quarto arrivando fino a 22 punti di vantaggio. Miglior marcatore Ginesi con 25 punti.

Sempre domenica gli Under 15 Gold tornano vittoriosi da Firenze ospiti di Laurenziana (58-62 il risultato finale). Un match condotto in vantaggio dall'inizio alla fine nonostante i tentativi dei padroni di casa di raggiungere i maremmani. Una maggior fisicità e precisione al tiro permettono il +11 a 4 minuti dalla sirena ma solo con un libero risolutivo a pochi secondi dalla fine i grossetani mettono il sigillo alla partita. Miglior marcatore Bisanti 20 punti

Sabato amaro per gli under 17 Silver che non riescono ad espugnare Arcidosso (48-39). La formazione di coach Pepi, farcita da infortuni e con nuovi inserimenti nel roster, forse inizialmente deconcentrata e con molti errori in difesa permette agli amiatini uno strappo che li porta sul +9 all'intervallo lungo. I grossetani risalgono la china nel terzo quarto ma non riescono a strappare i due punti finale. Miglior marcatore Martini 10 punti.