Un viaggio nella musica pop e soul con Paolo Mari e Andrea Bonucci

Domani, mercoledì 13 luglio cena in musica alla Sala Eden.



Grosseto: Un viaggio nel tempo e nella musica, attraverso la voce di Andrea Bonucci e la chitarra e l’armonica di Paolo Mari: è in programma per domani, mercoledì 13 luglio, per la cena in musica alla sala Eden di Grosseto.

Al bastione Garibaldi delle Mura medicee di Grosseto, infatti, dalle 20.30 si potrà assistere a un concerto che accompagnerà lo spettatore in un percorso nella canzone pop-soul internazionale, dagli Cinquanta ad oggi, proponendo brani di autori e interpreti straordinari come Ray Charles, The Beatles, Stevie Wonder, Edoardo Bennato, Otis Redding e Lucio Dalla, per citarne solo alcuni. L’evento, organizzato da GloryStreetSolution, porta ad esibirsi due musicisti molto noti e due insegnanti stimati, che da anni collaborano su vari progetti artistici e che anche domani sera, quindi, sapranno interpretare e arrangiare i brani proposti con originalità e passione. Gli artisti. Paolo Mari è concertista, docente e compositore. Come insegnante di chitarra ha formato centinaia di allievi e tiene seminari e workshop sulla bossa nova e sullo studio dell’armonia moderna. Collabora con musicisti e autori italiani in vari progetti musicali e teatrali. Il suto stile spazia dal blues al rock, dal jazz alla world music. Andrea Bonucci è cantante, compositore, direttore di coro. Negli anni ha sperimentato vari generi musicali, da gospel al jazz, passando per il pop e il funky. È docente di canto e vocal coach in molte scuole di musica e ha fondato, nel 2009, il Centro della voce a Grosseto.

L’offerta gastronomica. E mentre il pubblico si gusta la musica, potrà assaporare anche la ricca offerta gastronomica della sala Eden, che privilegia un menu di carne con un’attenzione particolare ai prodotti della filiera corta. La proposta gastronomica alla sala Eden si unisce a quella, più orientata verso i prodotti del mare, di Hottimo il locale al bastione Molino a vento, sempre sulle Mura medicee. I prossimi appuntamenti. La settimana dei due locali della cooperativa Uscita di Sicurezza prosegue giovedì 14 luglio, con l’adesione a Ristorando, la manifestazione promossa dal centro commerciale naturale che prevede cene con un tema diverso ogni settimana, e la proposta di due menu particolari per l’occasione: alla Sala Eden si potrà gustare tartare di gamberone con guacamole e salsa ai lamponi, spaghettone con crema di gambero pomodorino confit, spuma di burrata e basilico greco, cestino di frolla con crema al limone e frutta (25 euro, bevande escluse), mentre a Hottimo sarà servito il gamberone con dadolata di verdure saltate alla soia, riso venere con mazzancolle mantecato con burro agli agrumi, panna cotta al lampone (30 euro, bevande escluse). Martedì 19 luglio, invece, aperitivo con l’autore: l’attore Marco Bonini presenta il libro “L’arte dell’esperienza”, edito da La Nave di Teseo.

Per prenotazioni: 327 3945254