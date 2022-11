Un sabato tra fiori e talento al femminile

Grosseto: Bravissima - il primo talent show della tv italiana - approda a Grosseto al garden La Gerbera, sabato 19 novembre. Dalle 19:00 le ragazze toscane più talentuose (ed altre provenienti da diverse regioni italiane) si esibiranno in un palco fiorito.



Al fianco di Valerio Merola, nella conduzione della serata e dello special televisivo firmato Sky, vi sarà la toscana Jessica Guiggiani, speaker radiofonica, presentatrice televisiva, attrice nonché agente regionale di Bravissima.

Il garden La Gerbera è una cooperativa sociale diretta da G. Daniela Samperi - musicista e organizzatrice di eventi - che ha deciso di aprire le porte della serra a eventi culturali di ogni tipo, coinvolgendo anche i ragazzi disabili che fanno parte della cooperativa stessa.

“La mia volontà - spiega la Samperi - è quella di rendere un posto inusuale come questo una location ideale per sperimentare tutti i tipi di arte: dalla musica al teatro, dalla letteratura alle arti figurative. Per questo devo ringraziare il presidente della cooperativa Francesco Ferretti che mi ha dato carta bianca”.





Per l’evento “Galà Bravissima” ci sarà una Giuria formata da tre vip dello spettacolo, della moda, della gastronomia, e cioè: il musicista e cantante Valerio Liboni fondatore del mitico gruppo “I nuovi angeli”, la stilista rumena-ucraina Nicoleta Axentiev (titolare del brand “Leona”) e la chef Raffaella Cecchelli (già vincitrice all’età di vent’anni di Bravissima categoria ballo). Quest’ultima chef di molti programmi televisivi e titolare di un ristorante, a Massa Marittima: l’osteria più piccola d’Italia, solo 8 tavoli!

La serata è già sold-out, proprio come per il primo evento organizzato da La Gerbera, il “Poli Summer Collection 2022” a inizio estate, ma ci saranno presto molte altre iniziative.