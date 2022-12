Un riconoscimento a chi era in prima linea durante la pandemia

Grosseto: Durante la consueta Assemblea dei Soci di fine anno della Croce Rossa di Grosseto, lo scorso 16 Dicembre, sono state consegnate dal presidente Hubert Corsi a 121 operatori CRI, del capoluogo e delegazioni, le medaglie di benemerenza "Tempo della Gentilezza".

Il riconoscimento, voluto dal Comitato nazionale della Croce Rossa Italiana, premia i volontari che negli anni della pandemia si sono impegnati nei servizi alla comunità.

"Nel 2020 il mondo intero si è fermato. Distanziamento sociale, solitudine. Eppure, c’è chi ha affrontato tutto questo - spiega Francesco Rocca, Presidente uscente di Croce Rossa Italiana - ora dopo ora, giorno dopo giorno, dedicandosi agli altri, sempre con gentilezza: parlo dei nostri operatori sanitari e dei volontari in prima linea nella lotta al Covid-19. Hanno tenuto la mano dei pazienti nelle ambulanze in biocontenimento. Hanno sostenuto i malati nelle strutture sanitarie e bussato alle porte di chi era solo. Hanno fatto in modo che nessuno fosse abbandonato alle proprie paure. Ed è tutto quello che continuano a fare, quotidianamente."