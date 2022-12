Sport Un quadro donato in ricordo di Luciana Carmignani 7 dicembre 2022

Redazione Grosseto: L'U.s. Grosseto ringrazia la famiglia Carmignani, che in questi giorni ha donato alla società un quadro per ricordare Luciana Carmignani da poco scomparsa e sorella di Remo Carmigani, indimenticato campione e simbolo unionista dei biancorossi. La società ha provveduto a sistemare il quadro nella sala riunioni del centro sportivo di Roselle, ringraziando ancora la famiglia Carmignani per il significativo dono.

