Un presepe vivente alla casa di riposo “Ferrucci”

Inaugurata oggi la rappresentazione che sarà riproposta fino al 19 dicembre. Da quest’anno, nel rispetto delle norme anticovid, è aperto anche i familiari



Grosseto: È stato inaugurato oggi, con la visita dell’assessora al Sociale del Comune di Grosseto Sara Minozzi e della responsabile dell’unità funzionale servizio socio sanitari del Coeso Società della salute Elisabetta Mori, il presepe vivente alla casa di riposo “Ferrucci” di Grosseto.

Una rappresentazione della natività, curata dal servizio di animazione della struttura, che vede alcuni degli ospiti protagonisti, per dare vita alla momento della nascita di Gesù.

L’iniziativa, promossa la scorso anno, per la prima volta si apre alle visite dei familiari, che, su prenotazione, potranno visitare la rappresentazione ogni giorno, fino al 19 dicembre, dalle 16.30 alle 17.30. Betlemme è ricostruita nella zona della palestra della casa di riposo di via Ferrucci a Grosseto. Sarte, lavandaie, pastori, fabbri, venditori di frutta e verdura e di cestini di vimini, sono rappresentanti, così come la sacra famiglia, dagli ospiti della struttura che ospita 20 anziani non autosufficienti e 67 anziani autosufficienti. A dare vita a questa rappresentazione della natività sono: Elsa, Ida, Teresella, Nicla, Maria, Antonietta, Uliana, Caterina, Giancarlo, Marino. E ancora Pietro, Mirella, Francesca, Luigi, Elia, Giuseppa, Clara, Maria, Agostino, Marisa, Marcello. Maria e Giuseppe sono interpretato da Elisa e Rolando. A fare da guida in questo suggestivo percorso sono gli animatori della struttura: Flavia Dragone, Giulia Barozzi, Alessandro Baraldi. Per accedere alla Rsa Ferrucci, in linea con le attuali disposizioni normative anticovid, è possibile tramite prenotazione telefonica in struttura. La Rsa è gestita, per conto del Coeso Società della salute, da un gruppo di cooperative guidate, come capofila, da Uscita di Sicurezza.

Nella foto, l'assessora Minozzi e la dottoressa Mori, con i figurati Elisa e Rolando.