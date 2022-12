Sport Un portiere in prova per l'Us Grosseto: è Tommaso Nannetti 28 dicembre 2022

Gianni Mancini

Grosseto: Un nuovo giocatore in prova alla corte di mister Liguori. Si tratta di Tommaso Nannetti, classe 2003, portiere proveniente dall'Imolese. E' stato il dg Filippo Vetrini ad annunciarlo nel corso della conferenza stampa che si è svolta all'Hotel Gran Duca di Grosseto, in occasione della presentazione ufficiale del difensore Leonardo Bruni che ha firmato un contratto di un anno e mezzo con il Grosseto. Bruni arriva in maglia biancorossa dopo l'esperienza di Arezzo e la lunghissima esperienza a Gavorrano. «Lasciando da parte le caratteristiche tecniche dei vari giocatori – ha detto il dg Vetrini – abbiamo bisogno anche di determinate doti caratteriali in una piazza importante come quella di Grosseto, e Leonardo le ha, basta guardare le partite disputate e tutti se ne renderanno conto, tutti avranno modo di apprezzarle». «Da questa avventura – ha commentato Bruni – mi aspetto di trovare continuità, e potermi esprimere al meglio. La squadra è completamente rinnovata, non sarà facile amalgamarci tutti, ma ci conosciamo e cercheremo di lavorare bene tutti insieme cominciando subito da questi prossimi giorni. Ritrovo il direttore, con il quale ho lavorato a lungo. Credo che Grosseto sia una piazza che possa riprendere i valori che merita, il progetto che sta formando questa società è ambizioso ma anche stimolante, e cercherò di dare una mano alla squadra». Nel frattempo su richiesta degli stessi lasciano il Grosseto, Cipolletta che viene trasferito al Casarano e Martino al Molfetta, mentre Tripicchio viene trasferito alla Afragolese. Cambia decisamente volto il Grosseto voluto da Giovanni Lamioni, grandi movimenti con importanti arrivi a disposizione di mister Liguori.

