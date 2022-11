Un pareggio e due sconfitte per ASD Real Azzurra Etruria calcio

Grotte di Castro: Un pareggio e due sconfitte ma, soprattutto, la consapevolezza che viene ancora rinviato a data da destinarsi l’allontanamento dalle rispettive zone retrocessioni. Questo il mesto filo conduttore che unisce le tre categorie giovanili regionali ASD Real Azzurra Etruria calcio. Seppur pareggiando 0-0 sul terreno di gioco dell’ASD Polisportiva Faul Cimini srl non fa passi in avanti in classifica l’Under 14 di Luca Fortuni: erano e restano 2 i punti da recuperare dalla zona tranquillità. Sabato 19 Novembre alle ore 15.00 presso il campo amico del Boario sfida contro una ASD Romaria che dopo la sconfitta casalinga per 2-1 contro l’ASD PC. Aurelio si trasforma in un primo crocevia spareggio In virtù della sconfitta per 6-1 sul terreno di gioco del Gsd Pianoscarano 1949 (in rete Filippo Paolini) la Categoria Under 15 di coach Gianfranco Montagnoli vede totalmente azzerarsi il bonus di +2 dalla zona pericolo. Domenica 20 Novembre alle ore 09.30 trasferta sul terreno di gioco civitavecchiese di una ASD Leocon che dopo la sconfitta 3-0 sul terreno di gioco dell’ASD APC Aurelio ha la stessa impellente necessità dei viterbesi di incasellare punti. In virtù della sconfitta casalinga per 5-4 contro l’ASD Città di Cerveteri (doppietta di Giordano D’Ascenzi e rete singole di Giacomo Cencini e Andrea Marini e si allega cronaca gara) l’Under 17 di coach Andrea Colonnelli si trova a -3 dalla zona tranquillità. Domenica 20 Novembre alle ore 11.00 trasferta alla Stadio di Viale Guido Baccelli di Civitavecchia contro un ASD Dopolavoro Football Club srl che dopo aver sbancato per 3-1 il terreno di gioco dell’ASD Real Testaccio si aqquartiera a metà classifica.

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 17 (GIRONE A)

ASD REAL AZZURRA ETRURIA – ASD CITTA’ DI CERVETERI 4-5 (PRIMO TEMPO 3-2)

ASD REAL AZZURRA ETRURIA: Berlucca, Ottaviani, Franci, Cencini, Virtuosi, Bataloni, Billi, Tomasselli (1° st Filosomi), Cantucci, D’Ascenzi, Marini (8° st Ronca). A DISPOSIZIONE: Allegrini, Bernardini, Sorrentino, Catalucci. ALLENATORE: Colonnelli

ASD CITTA’ DI CERVETERI: Pasquinelli, Eluwa. Marini (18° st Gnazi), Pasqualini (20° st Camusi), Blasi, Stefanini, Feliziani, Formaggi (20° st Moretti), Funari, Di Nezza, Salvi. A DISPOSIZIONE: Placidi, Olmi. ALLENATORE: Rinaldi

ARBITRO: Kacper Mikolaj Zielinski Comitato di Viterbo



MARCATORI: 7° pt Di Nezza (ACDC), 10° pt Dascenzi (ARAE), 18° pt Dascenzi (ARAE), 26° pt Salvi (ACDC), 30° pt Marini (ARAE), 2° st Funari (ACDC), 36° se Cencini (ARAE), 46° st Di Nezza (ACDC), 48° st Salvi (ACDC)

NOTE: Ammoniti 26° pt Di Nezza (ACDC), 40° pt Dascenzi (ARAE), 45° Billi (ARAE), 41° st Franci (ARAE)

Sconfitta per l'Etruria che fa malissimo in quanto immeritata. Sagra del goal aperta dalla capolista con Di Nezza. Ribaltone viterbese nel giro di otto minuti grazie a Dascenzi. Salvi impatta prima del nuovo vantaggio Etruria con Marini. Funari pareggia ad inizio ripresa ma a nove minuti dalla fine esplode la gioia locale grazie a Cencini. Doccia gelata in agguato perché nei primi tre dei cinque minuti di recupero i ragazzi di Rinaldi vanno a rete ancora con la coppia Di Nazza-Salvi. Netto dominio Etruria nel primo tempo (dieci azioni pericolose comprese le reti e gran giocate di Marini, Dascenzi, Tomasselli e Billi). Spietatamente cinici gli ospiti: due tiri e due goal su invenzioni di Pasqualini. Equilibrio tattico nella ripresa. Emergono tra i viterbesi le illuminazioni di Billi e Ronca. Buon approccio entrata gara di Gnazi per gli ospiti.