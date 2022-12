Un ottimo Grosseto pareggia in casa della capolista Pianese

Piancastagnaio: Ottima prestazione dell’Us Grosseto targato Lamioni, oggi pomeriggio contro la capolista Pianese. I Torelli maremmani sono saliti alle pendici dell’Amiata, sponda senese, con la consapevolezza di avere davanti una corazzata del campionato, ma anche con la giusta determinazione e concentrazione che si può far risultato contro chiunque. E così è stato anche oggi.





Il grifone, dove nel primo tempo ha un po' sofferto il gioco dei padroni di casa, nella seconda frazione di gioco è scesa in campo con più determinazione e va subito in goal al 49’ con Cesaroni. La reazione della capolista è stata subito immediata, ma i ragazzi di mister Liguori hanno ben arginato le sfuriate bianconere. Al 73’ nulla però hanno potuto fare contro il rasoterra di Marino che s’insacca alla destra del portierino del Grosseto, Cirillo. La gara poi sfila liscia così sino al triplice fischio, con il risultato inchiodato sul 1-1. Per la squadra di patron Lamioni e del presidente Fiorini, questo è il quarto risultato utile consecutivo. Adesso, prima della sosta, il turno in casa mercoledì 21 dicembre alle 14:30 contro il Ghiviborgo.







PIANESE-US GROSSETO 1-1

Pianese: Balli, Moreni, Kondaj (12′ st Lepri), Simeoni, Lopez Petruzzi, Gagliardi, Grifoni (24′ st Mugelli), Marino, Kouko (31′ st Modic), Rinaldini, Menga (24′ st Pandimiglio). A disposizione: Ricco, Pinto, Grace, Guadalupo, Polidori. All. Bonuccelli.

Grosseto: Cirillo, Crivellaro, Bruno, Martino, Ciolli, Cipolletta, Battistoni, Cretella (31′ st Carannante), Gomes De Pina, Aleksic (18′ st Tripicchio), Cesaroni (34′ st Rotondo). A disposizione: Di Bonito, Passalacqua, Veronesi, Pasciuti, Ferrante, Scaffidi. All. Liguori.

Terna arbitrale: Muccignato di Pordenone; assistenti Munitello di Gradisca d’Isonzo e Della Mea di Udine.

RETI: 49′ Cesaroni (GR), 73′ Marino (PIA).