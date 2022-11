“Un Mondo a colori”: Il colore nella scultura e nell’architettura greca

Conferenza organizzata da Associazione archeologica maremmana, Fondazione polo universitario grossetano ed universita’ di Siena



Grosseto: Inizia Giovedì 17 Novembre alle ore 16 presso l’Aula Magna del Polo Universitario, in Via Ginori, 43 a Grosseto, la serie di conferenze che l’Associazione Archeologica Maremmana organizza in collaborazione con la Fondazione Polo Universitario Grossetano ed il Dipartimento di Scienze Storiche e dei Beni Culturali dell’Università di Siena; il primo evento si intitola Un mondo a colori - Il colore nella scultura e nella architettura greca.

Relatrice sarà Mara Sternini, Professore Associato di Archeologia Classica dell’Università di Siena, Archeologa e referente del Dipartimento di Scienze Storiche e del Patrimonio culturale per la sede di Grosseto. L’Associazione Archeologica Maremmana è nata nel 1986 con lo scopo di approfondire e far conoscere la storia del territorio della Maremma; avvalendosi delle competenze di qualificati studiosi ha organizzato molte iniziative culturali tra cui la pubblicazione di libri e degli atti dei convegni, conferenze e viaggi di studio. Gli obiettivi dell’Associazione, presieduta da 27 anni da Pina Scollo Abeti Biagioli, sono da sempre stati la ricerca, la documentazione archeologica e storico-artistica e l’informazione, anche con l’obiettivo della tutela e del recupero dei beni più fragili.

La partecipazione è libera e gratuita. Per Info Tel. 056688243 cell. 3497749835 2022