Un mercoledì tra teatro e archeologia nella Necropoli Etrusca di Sovana

Sovana: Visite guidate, laboratori didattici per bambini e lo spettacolo teatrale “Medea”. E' questo il ricco programma di mercoledì 24 agosto nella necropoli di Sovana che fa parte del Parco Archeologico Città del Tufo di Sorano, un serie di eventi che rientrano nella Giornata degli Etruschi 2022. Si comincia alle ore 16 con “Mister box”, alla scoperta degli scalpellini etruschi; un laboratorio - passeggiata per bambini dai 6 ai 12 anni. Alle 18, nel suggestivo scenario della necropoli, teatro e archeologia di incontrano con la messa in scena dello spettacolo teatrale “Medea” di Euripide da parte del Teatro Studio di Grosseto.



Infine alle 20.30 visita guidata sotto le stelle nella Necropoli Etrusca ricca di tombe monumentali scavate nel tufo come la leggendaria tomba Ildebranda, la tomba dei demoni alati e la tomba dei Leoni recentemente restaurata. Grazie al nuovo impianto di illuminazione la visita è resa ancora più emozionante e suggestiva. Tutti gli eventi sono ad ingresso libero, info e prenotazioni tel. 0564633099, email: info@leviecave.it