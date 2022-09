"Un mare di opportunità" pronto il progetto di Ittiturusmo

Castiglione della Pescaia: Con le prime uscite in mare, guidate da Paolo Fanciulli, riservate ai ragazzi delle classi terze, quarte e quinte elementari delle scuole di Castiglione della Pescaia e Buriano, da lunedì 3 a venerdì 7 ottobre, per poi riprendere nel mese di aprile, prende il via nella cittadina balneare il progetto dell’ittiturismo “Un mare di opportunità” che prevede anche per sabato 15 e domenica 16 al piazzale Maristella i primi due dei cinque show cooking organizzati assieme al Consorzio Maremma Experience.



«L’amministrazione comunale – ricorda la sindaca Elena Nappi – realizza questo progetto grazie a un finanziamento di 92mila euro ottenuto grazie alla partecipazione al bando relativo alla misura del Flag 5.68 “Costa degli Etruschi” dalla Regione Toscana, che va a coprire al 100% tutte le spese da sostenere, senza andare a incidere sul bilancio dell’ente».

«Abbiamo creduto da subito alla bontà di questa iniziativa – anticipa la prima cittadina – dove le scuole di Castiglione della Pescaia saranno protagoniste, assieme a cittadini e turisti. Suddivisi in gruppi di 12 ragazzi, accompagnati da un insegnate, dal personale dell’equipaggio e un biologo, usciranno in mare al mattino a bordo di un’imbarcazione della piccola pesca andranno alla scoperta sia del pescato locale che di tutte le proprietà nutritive di questo prodotto. Un lavoro mirato anche alla valorizzazione della filiera a chilometro zero».

La seconda parte di “Un mare di opportunità” si terrà nel mese di aprile e la partecipazione sarà allargata anche ai frequentatori del “Patentino dell’ospitalità” iniziativa promossa dal Comune castiglionese che attraverso una serie di incontri, corsi e seminari gratuiti, mira a stimolare l’approfondimento di materie collegate al mondo del turismo.

«L’amministrazione comunale – conclude Elena Nappi - continua nella sua azione di promozione della destagionalizzazione e lo stiamo facendo coinvolgendo anche i produttori ittici locali che nelle giornate di degustazione e di eventi a loro dedicati saranno i protagonisti».

Il Comune ha inoltre in programma, nelle location più suggestive del paese, anche 3 giornate dedicate ai “Percorsi del gusto” che si terranno il 29 dicembre, il 14 febbraio e l’8 marzo quando saranno presentati i prodotti ittici stagionali lavorati con diverse metodologie e abbinate agli altri ingredienti del territorio.

L’amministrazione comunale ha anche predisposto materiale informativo e 5000 copie di un ricettario in italiano, in russo, in tedesco e in inglese con all’interno 30 ricette del paese.