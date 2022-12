Grosseto: "Un’idea semplice, ma falsa, avrà sempre più peso nel mondo odierno di un’idea vera, ma complessa. - Questa la doverosa premessa da parte della dr.ssa Carla Minacci, presidente di “CRISALIDE” - per capire che un semplice *asterisco, nasconde dietro di se’, un pensiero strumentale, che ha che vedere con l’identità di genere e di conseguenza con la fluidità di genere".

"Quello però che più importa è che, l’asterisco, nasconde una falsità, una colossale bugia insomma. - prosegue la presidente di “CRISALIDE” - I maschi sono maschi, femmine sono femmine e non esistono (tranne patologie evidenti vedi ermafroditismo) sessi neutri, ne’ sessi intermedi. Non si capisce allora l’esigenza di fare attività ludico-culturali, nascondendosi dietro un falso asterisco".

"Se, a questo si aggiunge che “questa cultura”, è diretta a bambini dai 5 agli 11 anni, spugne, personcine manipolabili ed indottrinabili a piacimento da parte di chi spaccia false verità, siamo veramente di fronte ad una sciocchezza colossale che non dovrebbe trovare ospitalità in un luogo (quale Le Clarisse), che molto rappresenta dal punto di vista culturale ed artistico in questa città", conclude la presidente di “CRISALIDE”, dottoressa Carla Minacci.