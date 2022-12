Un fine settimana con immagini di Vetulonia e Castiglione su Rai e la 7

Castiglione della Pescaia: Due emittenti televisive nazionali, RaiTre e La 7 manderanno in onda nel fine settimana alcuni servizi realizzati sia al al Museo Falchi di Vetulonia, che all’interno della riserva naturale della Diaccia Botrona dove è presente il Museo Casa Rossa Ximenes.



Domani, sabato 3 dicembre "Bellitalia", l'appuntamento settimanale della Tgr dedicato ai beni culturali, ai musei e ai restauri, ha in programma alle ore 10.55 di far conoscere il MuVet e domenica “Bell'Italia in viaggio”, una trasmissione che va in onda su La 7 dalle ore 14:00, presentando le eccellenze nazionali attraverso la sua bellezza paesaggistica, culturale e artistica, trasmetterà quanto filmato sul territorio castiglionese, mostrando oltre al Falchi di Vetulonia e la sua meravigliosa Mostra, anche le bellezze naturalistiche della riserva naturale Diaccia Botrona con la sua Casa Rossa Ximenes.