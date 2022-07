annuncio Cultura & spettacolo Un’estate in musica con il festival IMOC. I prossimi appuntamenti 11 luglio 2022

Redazione Grosseto: Prosegue la stagione concertistica IMOC 2022, e tanti sono gli appuntamenti in questa settimana.

11 luglio ore 21 Sala San Paolo della Scuola di Musica Giovanni Chelli – ingresso libero - Concerto degli allievi di Pianoforte e Musica da Camera di Pier Narciso Masi

12 luglio ore 21 in collaborazione con Pro Loco Grosseto, Piazza del Popolo 3 - Concerto del Quartetto Cherubini: Simone Brusoni, Adele Odori, Leonardo Cioni e Ruben Marzà , Sax – ingresso libero

13 luglio ore 18:30 Sala San Paolo della Scuola di Musica Giovanni Chelli – ingresso libero - Concerto degli allievi di pianoforte di Diego Benocci e Gala Chistiakova

14 luglio ore 18:30 Sala San Paolo della Scuola di Musica Giovanni Chelli – ingresso libero - Concerto degli allievi di pianoforte di Muriel Chemin

15 luglio ore 21:00 cattedrale di Grosseto – ingresso libero - Concerto di Musica Barocca con Alessandra Artifoni clavicembalo, Giovanni Bellini liuto e tiorba, Rossana Bertini canto, Rossella Croce violino barocco, Luigi Lupo raversiere e flauti diritti, Jean-Marie Quint violoncello barocco





16 luglio ore 18:30 Sala San Paolo della Scuola di Musica Giovanni Chelli – ingresso libero - Concerto degli allievi del Laboratorio di Musica barocca

17 luglio ore 18:30 Sala Conferenze del Complesso Museale Le Clarisse – ingresso libero - Concerto degli allievi di Chitarra di Ganesh Del Vescovo

17 luglio ore 21:00 Sala San Paolo della Scuola di Musica Giovanni Chelli - Concerto pianistico di Pietro Lio – ingresso libero

18 luglio ore 18:30 Sala San Paolo della Scuola di Musica Giovanni Chelli – ingresso libero - Concerto degli allievi di Violino di Duccio Ceccanti, pianista Livia Zambrini

19 luglio ore 21 Chiesa della Misericordia - Concerto del Chitarrista Ganesh Del Vescovo – ingresso € 5

20 luglio ore 18:30 Sala San Paolo della Scuola di Musica Giovanni Chelli – ingresso libero - Concerto degli allievi di Pianoforte e musica da camera di Matteo Fossi

22 luglio ore 18:30 Sala San Paolo della Scuola di Musica Giovanni Chelli – ingresso libero - Concerto degli allievi di Flauto di Maurizio Valentini, pianista Marianna Tongiorgi

22 luglio ore 21 Chiostro della Chiesa di San Francesco - Concerto del violinista Ladislau Petru Horvath e del pianista Pier Narciso Masi – ingresso € 5

Il 12 e 19 luglio si svolgeranno anche i Laboratori Musicali per bambini con genitori presso la Biblioteca Comunale Chelliana alle ore 10 e alle ore 12:15 per bambini di 0-3, 3-6 e 6-10 anni condotti da Stefania Di Blasio, Maria Facchini, Chiara Fusi.

