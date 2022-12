Un Consiglio comunale dei bambini delle scuole

Monte Argentario: Una seduta di consiglio comunale “speciale” si è tenuta ieri mattina al Comune di Monte Argentario. Sessantacinque alunni delle classi quinte sezioni A, B e C della scuola elementare di Porto S.Stefano accompagnati dalle loro insegnanti si sono recati in Municipio ed hanno svolto un insolito consiglio comunale.



Gli assessori del Comune con il Presidente del consiglio comunale hanno accolto i ragazzi ai quali, dopo aver dato loro il benvenuto e spiegato il ruolo e le modalità di svolgimento del consiglio comunale, hanno ceduto i loro posti in sala consiliare.

I ragazzi si sono sistemati sugli scranni consiliari secondo l’ordine e la composizione dei gruppi eletti scaturiti dalle votazioni tenute a scuola il 9 dicembre. Tre le liste di candidati che si erano presentati alle elezioni con i rispettivi candidati a sindaco, ha raccolto il maggior numero di voti la lista “Per un nuovo Monte Argentario” che ha eletto sindaco l’alunna Mia Pareti. Le altre liste, i cui consiglieri eletti si sono seduti ai posti riservati all’opposizione, erano “Uniti per il futuro del paese” con candidato sindaco Chiara Capitani e “Insieme per l’Argentario” con candidato sindaco Mattia Guadagno.

L'iniziativa, condotta e portata avanti dalle insegnati delle tre classi, si colloca all'interno del progetto scolastico “Educare alla Legalità : il consiglio comunale degli alunni“ ed ha lo scopo di educare le generazioni del futuro al senso di responsabilità e alla partecipazione alla funzione pubblica degli enti locali.

Dopo gli adempimenti di rito di ogni primo consiglio comunale è stato eletto il presidente del consiglio, l’alunna Giulia Ferrari di Valbona, ed è iniziata la discussione sul programma di mandato illustrato dalla sindaca e dai suoi consiglieri ed assessori. Tanti gli argomenti toccati e le idee esposte per Monte Argentario : rendere il paese più bello con più negozi, dotarlo di un cinema e giardini con divertimenti per i bambini, di una pista di pattinaggio ed una ciclabile; i bambini vorrebbero un paese un po’ più pulito con un’informazione più chiara sulla raccolta differenziata; chiedono più sensibilità ed attenzioni verso gli animali; più parcheggi per tutti; una scuola più moderna con aule di informatica, laboratori e un teatro e vorrebbero poter organizzare anche una festa di fine anno per le classi quinte. Grande sensibilità hanno dimostrato verso le categorie più deboli, a tutela e assistenza delle quali hanno avanzato proposte e progetti che hanno animato un sano dibattito tra i gruppi consiliari. Infine, è stata manifestata un’esigenza un po’ curiosa che ha messo d’accordo tutti : fornire i bagni della scuola di una carta igienica più morbida.