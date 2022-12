Un anno di sport e tanta solidarietà alla Festa di fine anno del Panathlon Grosseto

Marina di Grosseto: Nella serata di sabato 17 dicembre, si è svolta presso l’Hotel Terme Marine Leopoldo II a Marina di Grosseto, la tradizionale “Festa degli auguri di fine anno” organizzata dal locale Panathlon club. Massiccia è stata la partecipazione di soci e familiari alla festa del Panathlon, durante la quale sono stati presentati 6 nuovi soci: Fabio Nocchi (dirigente sportivo, ginnastica ritmica e artistica); Massimo Lucchetti (scherma medievale); Lorenzo Maestrini (basket); Michela Pierini (scherma paralimpica); Carla Minacci (basket) e Marco Vagaggini (basket).





Ma la serata non si è fermata all’ingresso dei nuovi soci, in quanto il presidente Franco Rossi, come sempre vicino oltre alle tematiche dello sport, anche a quelle della solidarietà, ha provveduto grazie al contributo dei presenti tramite una lotteria a premi, a raccogliere 500 euro che sono stati donati alla Caritas diocesana di don Enzo Capitani. Infatti, nella mattinata di giovedì 22 dicembre, il presidente Rossi, ha provveduto a consegnare l’assegno a Don Enzo, devolvendo l’importo per l’aiuto alle persone e famiglie bisognose del territorio che si rivolgono giornalmente alla Caritas.

“Finalmente quest’anno siamo ripartiti a pieno regime, - ha detto Franco Rossi – e abbiamo fatto molte iniziative sul territorio e svolto le consuete conviviali con ospiti e relatori illustri. Non ultima la presenza a giugno di Francesco (Ciccio) Graziani, in occasione del quarantennale della vittoria dei campionati mondiali di calcio di Spagna ’82”.

“Poi, - prosegue Rossi - la sinergia con il Coni Grosseto e la presidente Elisabetta Teodosio, con la quale abbiamo un progetto sul Fair-Play che seguirà il nostro consigliere del club Stefano Antonelli, che ricopre la carica di delegato provinciale di questo settore. Ma tante altre sono le cose che abbiamo fatto, non ultima quella in sinergia con lo Skeep Grosseto”

“Dopo quasi due anni di restrizioni e chiusure per la Pandemia, durante i quali avevamo avuto diverse dimissioni di associati, quest’anno abbiamo avuto molte nuove adesioni e quasi raddoppiato il numero dei soci, che ad oggi arrivano ad oltre 40. Tutti numeri di buon auspicio per ripartire alla grande nel 2023”, conclude Franco Rossi.

Il consiglio direttivo del Panathlon Club Grosseto è composto oltre che dal presidente Franco Rossi e dal vice vicario Franco Ferretti, dal vice Franco Esposito, dal tesoriere Pierluigi Andreini, dal cerimoniere Guendalina Mazzolai, dal consigliere delegato provinciale al “Fair-Play” Stefano Antonelli, dal segretario Lorenzo Lauretano e dal consigliere Marco Montemerani.