Ultimo incontro per la rassegna le “Notti dell’archeologia”

Redazione Mercoledì 27 luglio al Maps c’è Flavio Enei, direttore del Polo museale civico di Santa Marinella.

Scarlino: Mercoledì 27 luglio è in programma l'ultimo appuntamento della rassegna le "Notti dell'archeologia", organizzata dai Musei di Scarlino. Al Maps (Museo archeologico del Portus Scabris"), al Puntone, alle 18 inizierà l'incontro con Flavio Enei, direttore del Polo museale civico di Santa Marinella, che illustrerà gli ultimi dati archeologici sui porti dell'antica Caere. Per completare la nuova ricostruzione sulla storia del Portus Scabris e della navigazione antica nei nostri mari, la rassegna presenta il racconto su alcuni dei più importanti approdi dell'Etruria meridionale, tappe fondamentali nelle rotte commerciali tirreniche in età etrusca e romana. Al termine dell'incontro sarà possibile visitare il Museo dedicato al porto e all'archeologia subacquea, e intrattenersi con il relatore durante la degustazione di prodotti locali offerta da Slow Food Condotta Monteregio. Per informazioni: info@pastexperience.it.





