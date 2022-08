annuncio Attualità Ultimo appuntamento per “Letture nel giardino del nido” 12 agosto 2022

117

117

Redazione Venerdì 19 agosto, alle ore 18.30, si terrà la lettura ad alta voce per i bambini fino ai tre anni di età

Capalbio: Al via il quarto ed ultimo appuntamento di “Letture nel giardino del nido”, l’iniziativa voluta dal Comune di Capalbio insieme all’asilo Hippy hippy urrà per la promozione della lettura ad alta voce per i bambini fino ai tre anni di età, con laboratori e attività educative. L ’evento si svolgerà nel cortile del nido Hippy hippy urrà, venerdì 19 agosto, alle ore 18.30. “Siamo davvero felici - commenta l’assessore con delega alla Cultura del Comune di Capalbio -, per la grande partecipazione che abbiamo registrato nei tre appuntamenti precedenti. L’invito, ovviamente, è sempre quello di iscrivere i propri figli, permettendo così un momento di svago e di crescita personale”. Per partecipare è necessaria la prenotazione, chiamando nella settimana precedente all’appuntamento, al numero 3457377063.

