Ultimo appuntamento del ciclo “conoscere Bianciardi”

“Lo stile di Bianciardi” alla Fondazione polo universitario grossetano sabato 10 dicembre ore 10

Grosseto: Nato dalla collaborazione tra Fondazione Bianciardi e Fondazione Polo Universitario Grossetano, il ciclo “Conoscere Bianciardi” sta svolgendo una preziosa opera di diffusione della conoscenza del grande scrittore grossetano, investigando la sua complessa personalità grazie alle collaborazioni con varie università e con i loro docenti, unite all’apporto insostituibile degli studiosi del territorio. Il progetto era partito nella primavera scorsa, con la proiezione ragionata del film di Lizzani, tratto dal capolavoro bianciardiano, "La vita agra", snodandosi da lì in un percorso a tappe, ovvero incontri con esperti di vari settori della critica letteraria contemporanea. Un viaggio costruito secondo una regia rigorosa e due obiettivi mirati: stimolare la lettura e la conoscenza dello scrittore in un pubblico più ampio di quello degli specialisti, partendo dalla sua città di provenienza ed arrivare a definire un nuovo volto del grande intellettuale grossetano, libero dai clichè che troppo hanno gravato sulla sua immagine, primo tra tutti quello di arrabbiato per sempre.

In questa prospettiva rientra la scelta di terminare gli appuntamenti con l’incontro del 10 dicembre, in cui lo studioso Carlo Varotti parlerà del tema “Lo stile di Bianciardi”. Gli studi più interessanti che oggi si registrano sullo scrittore segnano una cesura vistosa rispetto al passato, relegando in secondo piano i temi storici e biografici, da sempre intesi come fulcri della ribellione culturale del grossetano, per concentrarsi sulla sua straordinaria scrittura, da studiare e apprezzare come primaria arma di ribellione e sovvertimento culturale. Proprio Varotti, con il suo saggio “Luciano Bianciardi, la protesta dello stile” del 2017, ha segnato un punto fondamentale in questa linea critica, in cui la Fondazione Bianciardi si riconosce, improntandone il proprio orientamento di studi.

La rassegna "Conoscere Bianciardi", sostenuta da Comune e Provincia di Grosseto, ha il coordinamento scientifico del professore Riccardo Castellana dell'Università di Siena. L'ingresso è libero; la conferenza potrà essere seguita anche in streaming collegandosi al sito www.polouniversitariogrosseto.it.