Ultim'ora, auto si cappotta nei pressi di Albinia. Ferito il conducente

Albinia: Nel pomeriggio di oggi lunedì 22 agosto attorno alle ore 18.30 un auto, per cause in corso d'accertamento, è sbandata, cappottandosi e finendo la corsa in un campo adiacente al manto stradale. Il sinistro è accaduto nei pressi di Albinia nel comune di Orbetello.

L'infortunato, uomo di 32 anni, è stato prontamente soccorso dalla Misericordia di Albinia ed è stato trasportato al Pronto Soccorso di Orbetello in codice 2. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Orbetello per i rilievi.