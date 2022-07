Ulmi (Lega): "La camera iperbarica del Misericordia nei finanziamenti Pnrr"

Ulmi (Lega): “Grazie ad un mio emendamento sul bilancio anche la camera iperbarica del Misericordia entra nei contributi Pnrr. E’ la dimostrazione dell’importanza dei rappresentanti dei territori nelle istituzioni”

Grosseto: “Ieri si è vista l’importanza di un consigliere regionale per il proprio territorio”. Così il consigliere regionale della Lega e vicepresidente della Commissione Sanità Andrea Ulmi, dopo che, con un suo emendamento, ha fatto inserire la camera iperbarica di Grosseto nel collegato al bilancio della consigliera del M5S Irene Galletti, poi approvato, per destinare parte dei fondi del Pnrr all’efficientamento ed al controllo della struttura maremmana.

“Sul piano del contenuto è stato un intervento semplice e fatto sul momento, aggiungendovi il Misericordia - sostiene Ulmi -. Significativo è stato però il fatto che come rappresentante del territorio, mi sia accorto che dal collegato, in totale buona fede, non fosse stato inserito il Misericordia, ma lo erano le sole camere iperbariche degli ospedali Santa Chiara di Pisa, Careggi e Portoferraio”.

Il collegato della consigliera pisana Galletti, infatti, richiamava la problematica dell’ospedale Santa Chiara di Pisa dove la camera iperbarica, per un problema tecnico, è ferma da mesi e chiedeva di destinare parte delle risorse del Pnrr proprio per assicurare la ripartenza del servizio e per l’efficientamento di altre due strutture, tralasciando il Misericordia. “Troppe volte si chiede a grande voce il taglio delle poltrone – sostiene Ulmi - questo è uno di quei casi in cui l’assenza di un consigliere regionale del territorio attento a ciò che viene discusso ha evitato che il Misericordia fosse, per l’ennesima volta, in questo caso sicuramente per una dimenticanza, tanto che la consigliera Galletti ha immediatamente accettato il mio emendamento, tagliato dai contributi per la salvaguardia di una struttura importante e decisiva, non solo per la cura di alcune patologie, ma anche per la sicurezza di molti sub che si immergono nei fondali del nostro mare. Tra poco voteremo alle elezioni politiche con quel taglio dei parlamentari voluto per assicurare quel, poco, risparmio di cui faranno le spese i cittadini ed i nostri territori in termini di una minor rappresentanza nelle istituzioni che contano. Il caso di ieri è invece la testimonianza di quanto un presidio, anche dall’opposizione, possa essere rilevante”.