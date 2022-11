Uil su mancata erogazione importi docenze corso Laurea Infermieristica della Sudest

Mancano all'appello gli anni Accademici 2019-2020 e 2020-2021

Grosseto: "Con la presente siamo chiedere, per il personale addetto, - scrive la segreteria di Area Vasta UILFpl Toscana Sud Est - l’erogazione degli importi relativi alle docenze del Corso di Laurea in Infermieristica dell’Azienda Sanitaria Toscana Sud Est, relativamente agli Anni Accademici 2019-2020 e 2020-2021 (si tenga conto che siamo alle soglie della doverosa liquidazione degli importi per le docenza relative all’Anno Accademico 2021-2022…….).

Dispiace tornare su una problematica già affrontata più volte e ripetutamente in un passato neppure tanto remoto; purtroppo è la stessa a ripresentarsi ciclicamente, ben lontana dall’essere stata affrontata in maniera risolutiva, tanto da ricordare, purtroppo un cold case (caso irrisolto), dove le conseguenze, sono sempre a carico dei lavoratori e delle lavoratrici. Significhiamo che si debba ripensare il modo di corrispondere con regolarità, le spettanze al corpo docente ormai demotivato ed avvilito, anche per mancanza di valorizzazione, in questa attività formativa che dovrebbe costituire invece “un fiore all’occhiello” che sta (o dovrebbe state) alla base della qualità delle prestazione assistenziali nell’ambito della Azienda Sanitaria Toscana Sud Est. Chiediamo pertanto una rapida soluzione della “quaestio”, significando fin d’ora la disponibilità della scrivente Organizzazione Sindacale a farsi parte diligente per una eventuale interlocuzione con altri soggetti istituzionali eventualmente interessati", termina la nota.