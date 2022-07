Ufficiale: la Fiorentina testa di serie per la Conference League

Giornata di intenso lavoro per la Fiorentina in Austria in vista delle due partite internazionali dei prossimi giorni. Il 6 agosto incontrerà il Betis Siviglia. Dodò in gruppo. Buonaventura non ha dubbi la squadra sta crescendo.



Mils (Austria): La Fiorentina sarà testa di serie per il sorteggio per la Conference League, la notizia è ufficiale ed il 2 agosto sapremo con quale formazione affronterà il debutto nella manifestazione europea.

Nel frattempo la squadra viola sta intensificando la preparazione in terra austriaca in vista dei prossimi impegni internazionali. E' confermato che il giorno 6 agosto giocherà contro il Betis Siviglia.

Ieri giornata di grande lavoro con Dodò entrato in gruppo. L'ultimo acquisto viola sarà avvantaggiato visto quello che aveva appreso con De Zerbi.

Secondo Buonaventura la squadra sta crescendo di gara in gara, saranno importanti i prossimi test con formazioni di grande caratura.

Alberto Di Chiara, ex giocatore viola vede un grande futuro per la squadra di Italiano e comunque dice che i dirigenti devono acquistare ancora tre giocatori e si aspetta la ciliegina sulla torta.

Sul mercato in entrata stanno lavorando per Bajrami senza dimenticare Lo Celso. Da definire la situazione relativa a Milenkovic, ma probabilmente rimarrà in maglia viola.

Anche Orsi ex portiere della Lazio vede una grande Fiorentina, grazie agli acquisti, ma grazie soprattutto al gioco di Vincenzo Italiano. Fa un plauso ai dirigenti viola per come hanno realizzato la campagna acquisti.

La Fiorentina ha speso 23,2 milioni di euro mentre in entrata ha racimolato ben poco.

Oggi di nuovo in campo per proseguire la preparazione.