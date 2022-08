Tutto pronto per lo spettacolo comico-medievale a Roccatederighi

Giovedì 11 agosto, spettacolo comico-medievale

Roccatederighi: E’ ambientata in Inghilterra, durante il Medioevo, con un Re pazzo, un parlamento in rivolta e medici che applicano terapie dolorose e inefficaci. Questi gli ingredienti della commedia che verrà messa in scena giovedì 11 agosto, alle ore 18:00, nel sagrato della Chiesa di San Martino, nel borgo antico di Roccatederighi, grazie alla collaborazione della Pro Loco, presieduta da Valeria Zoni, e della Compagnia del delitto, diretta dalla scrittrice maremmana Paola Alberti.

<<La commedia si ispira liberamente, in chiave comica, a La Pazzia di Re Giorgio di Alan Bennett_ spiega la regista Paola Alberti _da cui fu tratto un noto film holliwoodiano>>. In scena Franco De Rossi, nella parte di Re Giorgio, già noto per le sue performance come Sherlock Holmes nelle cene con delitto, e Carlo Emilio Michelassi, che si è formato alla scuola di Giorgio Albertazzi. Info: tel. 0564 567244, roccatederighi.proloco@gmail.com.