Tutto pronto per: Laboratori coreografici, concorsi e un Gran Galà della Danza.

Ecco il 3° Festival Internazionale Danza e Coreografia Città di Grosseto 2022. Vedi il video della presentazione



Grosseto: Tre giorni dedicati alla danza in tutte le sue forme e in tutte le sue sfaccettature. Torna a Grosseto il Festival Internazionale Danza e Coreografia Città di Grosseto 2022, alla sua terza edizione, che porta in città tante professionalità, docenti ed ospiti internazionali legati al mondo della Danza quella con la "D" maiuscola.

Laboratori tenuti da Maestri illustri, per dare ai ragazzi la possibilità di arricchire la propria formazione professionale confrontandosi con gli altri e condividendo spazi, luoghi e tempi comuni; un concorso internazionale con premi, riconoscimenti e borse di studio assegnati da una Giuria di esperte personalità italiane e straniere nel campo delle varie discipline della danza; un Galà della Danza con ospiti internazionali di chiara fama. Dal 30 ottobre all'1 novembre la città di Grosseto si anima nel segno della Danza.





«A Grosseto la danza è un'arte predominante - spiega Domenico Saracino, Direttore artistico ed ideatore del Festival – ed è per questo che abbiamo voluto dare vita ad una manifestazione che facesse conoscere ad insegnanti e allievi del territorio personalità molto diverse tra loro per stile e tecnica, che a proprio modo hanno saputo cogliere le diverse sfaccettature del mondo della danza facendola diventare la loro professione. Le contaminazioni nella danza sono importanti, perché danno modo di crescere e acquisire credibilità creando nuovi stili e percorsi formativi. Abbiamo cercato di portare in città le eccellenze della danza, e sono convinto che i ragazzi parteciperanno e sapranno cogliere questa grande opportunità che viene loro offerta».

La giuria del Festival è presieduta da Frederic Olivieri Direttore del Dipartimento Danza e della Scuola di Ballo Accademia Teatro alla Scala. Fanno parte del corpo docente artisti come Paola Vismara, i coreografi internazionali Matteo Levaggi, Arianna Benedetti, Simone Ginanneschi, Jaqueline Bulnés.

«Questo Festival è un fiore all'occhiello sul territorio – commenta il Direttore artistico Dino Carano, responsabile del settore danza di ACSI - ed è per questo che ACSI vuole offrire questa grande opportunità di poter beneficiare della bella danza e onesta che viene promossa attraverso questa iniziativa. Abbiamo messo un grosso impegno nel creare questo contenitore che gode della presenza di una giuria d'eccezione e dà grandi opportunità di lavoro nell'ambito professionale e formativo ai ragazzi che vi parteciperanno. ACSI è sempre alla ricerca di attività che possano promozionare la danza rispettandola, ed è per questo che ha accettato volentieri l'invito a questa cooperazione».

Tutte le scuole di danza del territorio sono invitate a partecipare con i propri allievi agli stages e al concorso. Le lezioni si svolgeranno presso la sala del Liceo Coreutico del Polo Bianciardi di Grosseto e per i ragazzi – come ha sottolineato la Dirigente scolastica Barbara Rosini – questi incontri saranno anche un primo Percorso per le Competenze Trasversali e di Orientamento. Avranno infatti la possibilità di lavorare con insegnanti di caratura internazionale e di ottenere importanti riconoscimenti e borse di studio. Anche quest'anno è in palio il Premio Miglior Talento Emergente intitolato a "Francesca Cerati"; ma c'è anche il Premio Originalità e Cultura Città di Grosseto intitolato a "Michele Scuffiotti", prematuramente scomparso; il Premio Acsi Miglior Interpretazione e una Menzione Speciale Presidente di Giuria Frederic Oliveri.

Nella serata di Gala sarà consegnato anche un Premio alla carriera a Franco Miseria, coreografo e regista Rai, uno dei guru della danza in televisione e in teatro, che racconterà la sua esperienza di scrittore presentando il libro autobiografico "Dance. Volevo essere Ringo Starr".





«Accogliamo con grande entusiasmo questa manifestazione – spiega l'assessore alla Cultura Luca Agresti -: è senza dubbio un'opportunità di crescita per chi ha questa grande passione, la danza, per chi la coltiva da anni, per chi vuole farne una professione. Penso a tutte le ragazze e i ragazzi che hanno talento: avranno la possibilità di studiare con docenti e artisti di fama nazionale e internazionale, ricevere i loro i consigli e allo stesso tempo mettersi alla prova davanti a una giuria di esperti. Insomma, per tutti è un sogno che si realizza. E Grosseto ne farà parte!».

«Vorrei ringraziare il Comune – conclude Domenico Saracino - che ha concesso il patrocinio a questa manifestazione a mio avviso così importante per la città; SISTEMA per la messa a disposizione del Teatro Moderno; il Liceo Coreutico che metterà a disposizione la propria sala per i laboratori coreografici e gli stages; l'ACSI Ente di Promozione Sportiva che attraverso i suoi canali farà conoscere il Festival facendolo diventare un evento nazionale di ACSI danza. Vorrei ringraziare l'intera città, le strutture ricettive, alberghiere e di ristorazione coinvolte a vario titolo nell'organizzazione di questo grande evento che testimonia e conferma la dedizione del territorio per l'arte della Danza».

Le iscrizioni al concorso, suddiviso nelle categorie Allievi, Juniors, Seniors e nelle sezioni Classico, Neoclassico, Passo a due, Modern, Contemporaneo, Hip Hop - Urban Style, Composizione Coreografica, sono ancora aperte. E c'è ancora qualche posto per partecipare ai laboratori coreografici.

Il regolamento è consultabile dal sito www.festivaldanzagrosseto.com

IL PROGRAMMA

Domenica 30 Ottobre – Stage & Laboratori

ore 9,30-11,00 Hip-Hop Simone Ginanneschi Laboratorio Coreografico (Livello unico)

ore 11,00-12,30 Modern Jacqueline Bulnes Laboratorio Coreografico (Livello Intermedio)

ore 15,00-16,30 Modern Jacqueline Bulnes Laboratorio Coreografico (Livello Avanzato)

ore 16,30-18,30 Minimal work Arianna Benedetti Laboratorio Coreografico (Livello Avanzato)

Lunedì 31 Ottobre – Stage & Laboratori

ore 10,00-11,30 Classico Frederic Olivieri Masterclass (Livello Avanzato)

ore 11,30-13,00 Modern Jacqueline Bulnes Laboratorio Coreografico (Livello Unico)

ore 14,00-15,30 Classico Paola Vismara Masterclass (Livello Intermedio)

ore 15,30-17,00 Minimal work Arianna Benedetti Laboratorio Coreografico (Livello Intermedio)

ore 17,00-18,30 Hip-Hop Simone Ginanneschi Laboratorio Coreografico (Livello unico)

Lunedì 31 Ottobre - Concorso Internazionale

ore 20:00 Teatro Moderno Grosseto

Martedì 1 Novembre – Eventi e Stage & Laboratori

10,00-11,00 Presentazione libro Aurora Marsotto "Più luminosa di una stella"

11,00-13,00 Contemporaneo Matteo Levaggi Laboratorio Coreografico (Livello unico)

Martedì 1 Novembre - Gran Galà della Danza

ore 17:00 Teatro Moderno Grosseto