Tutto pronto per la Tre giorni di festa nel borgo

Tre giorni di festa nel borgo

Da venerdì 19 a domenica 21 agosto a Scarlino tanti eventi per animare il centro storico

Scarlino: In programma tre giorni di festa che animeranno il borgo da venerdì 19 a domenica 21 agosto. Si inizia con la celebrazione del Diciannove, organizzata con la collaborazione della parrocchia cittadina, dell’associazione Pro Scarlino e delle Contrade scarlinesi: l’evento ricorda quanto accaduto nel 1855 quando, dopo una processione, terminò la grave epidemia di colera che colpì in quel periodo la popolazione scarlinese. Venerdì 19 agosto quindi, alle ore 16.30 è in programma la processione alla presenza di sua eccellenza, monsignor Rodolfo Cetoloni, vescovo emerito della Diocesi di Grosseto, dalla chiesa di San Martino alla chiesa di San Donato, nel centro urbano capoluogo.





Al corteo storico parteciperanno i musici della società Terzieri di Massa Marittima. Alle ore 17, nella chiesa di San Donato, sarà celebrata la Santa messa. Alle 18 è previsto l’evento dal titolo: “Passeggiata narrativa per le vie del centro storico: alle radici della Festa del 19”. L’iniziativa è stata organizzata con il supporto anche dei Musei di Scarlino: nelle vie del borgo saranno “raccontati” alcuni episodi che hanno caratterizzato quel 19 agosto del 1855. Alle 21, in piazza della Stella, ci sarà il concerto della Filarmonica G. Puccini, mentre alle 22 in piazza del Mercato lo spettacolo di giocoleria. Gli eventi sono tutti a ingresso gratuito.

La festa continua sabato 20 agosto con la rassegna di musica jazz Grey Cat e Scarlinopolis. Gli eventi iniziano alle 18.15 con i concerti per le vie del borgo che vedranno la partecipazione di Giuditta Scorcelletti (chitarra e voce, in via IV novembre), Valentina Toni e Ilaria Guarnaccia (voce e tastiera, in piazza Martiri d’Istia), Andrea Vanni e Andrea Lagi (tastiere e tromba in piazzetta Guelfi). Alle 19.45, il direttore artistico del Grey Cat, il sassofonista Stefano Cocco Cantini, si esibirà nella chiesa di San Donato. Dalle 21.30 si torna nel centro storico con la performance teatrale itinerante degli attori di Scarlinopolis “Telesoccio” che racconterà gli antichi mestieri che hanno fatto la storia di Scarlino. Gli eventi sono ad ingresso gratuito.

La giornata di domenica 21 agosto è dedicata invece al beato Tommaso Bellacci, il francescano missionario che operò in tutta la Maremma dal convento di Scarlino. Alle 10.30 dalla chiesa di San Martino partirà la processione verso la chiesa di San Donato, dove alle 11 sua eccellenza, monsignor Giovanni Roncari, vescovo della Diocesi di Grosseto, celebrerà la Santa messa, animata dal coro parrocchiale “Santa Maria Goretti” di Scarlino Scalo. Nel corso della celebrazione avrà luogo la consegna ufficiale delle due reliquie che la Postulazione generale dell’Ordine dei frati minori e i frati del convento di Fonte Colombo (Rieti), dove è custodito il corpo del beato, hanno inviato alla parrocchia San Martino in San Donato.