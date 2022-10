Tutto pronto per la seconda edizione della “Maremma challenge”

Il grand tour inizia domenica 9 ottobre: 5 giorni in bicicletta alla scoperta del territorio grossetano



Grosseto: Atleti stranieri e italiani sono arrivati a Massa Marittima per percorrere circa 500 chilometri in bicicletta alla scoperta del Grossetano.

Il grand tour durerà cinque giorni, da domenica 9 a giovedì 13 ottobre, con tappe a Castel Del Piano, Sorano, Porto Santo Stefano, Castiglione della Pescaia e Massa Marittima. È tutto pronto per la seconda edizione del 2022 della “Maremma Challenge Bosch ePowered”, la manifestazione sportiva dedicata agli appassionati della bicicletta organizzata dal team del Bike Garage & More di Massa Marittima e dall’imprenditore Ernesto Hutmacher, con il supporto dell’ideatore dell’iniziativa, Giovanni Pettinari, responsabile del settore cicloturismo della Uisp Grosseto e presidente dell’associazione “Maremma.Me”.





Gli atleti stanno già arrivando a Massa Marittima per prepararsi alla sfida che li attende da domenica. Con loro ci saranno anche tre ospiti speciali: la bike blogger, Paola Brazioli che, sul sito www.bikehabits, racconta la sua passione per le due ruote consigliando viaggi, esperienze e molto altro ancora, Shirley Klauer del team Bosch e Arianna Hutmacher dell'associazione “Ride like a girl project”. La partenza è prevista domenica 9 ottobre alle ore 9 dalla sede del “BikeGarage & More”, in via Butigni 4 a Massa Marittima: i biker attraverseranno tutta la Maremma, dalla montagna alla costa. «Dopo il primo appuntamento a giugno aperto a tutti gli amanti della bicicletta – spiegano Ernesto Hutmacher, Carlotta Poggiaroni e Valentina Fedele del team Bike Garage & More –, ora è tempo di un emozionante ultra trail alla scoperta della Maremma Toscana dedicato a chi ha una buona preparazione fisica. Il tracciato ad anello, 500 chilometri con un dislivello di 10.000 metri, da Massa Marittima si snoda tra incantevoli borghi medievali, suggestive aree naturali protette come il Parco della Maremma, le faggete del Monte Amiata, le straordinarie Città del Tufo, i tantissimi scorci mozzafiato del promontorio dell’Argentario, passando da Castiglione della Pescaia e Punta Ala. Anche questa volta si tratta di un’avventura dedicata a chi ama scoprire il territorio e i suoi tanti sentieri, senza classifiche o premi».

Per conoscere tutti i dettagli della manifestazione è a disposizione il sito: www.maremmachallenge.com.





(foto Yasser Lashin di TEST Srls)