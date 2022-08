Tutto pronto per il Vintage Lux festival

Grosseto: Dal 13 al 15 agosto, a partire dalle 18, allo stadio Jannella e al parco di via Giotto verrà allestito il festival a tema vintage a cui prenderanno parte alcuni degli artisti più importanti del jet set musicale italiano e non solo.



Ad aprire le serate dell’evento, all’interno dello Jannella alle 21, sarà Fabrizio Moro, il cantautore romano autore di brani come “Sei tu”, l’ultimo singolo che ha scalato le classifiche italiane. L’artista ha vinto due volte il Festival di Sanremo: nel 2007 con il brano “Pensa” e nel 2018, insieme ad Ermal Meta, con la canzone “Non mi avete fatto niente”.

La notte del 14 agosto lo spettacolo continuerà, dalle ore 21:30, con 3 dei rapper più iconici d’Italia: Emis Killa, artista affermato autore di “Maracanã”; Aka7even, finalista della trasmissione Amici di Maria De Filippi 2021 e concorrente dell’ultima edizione del Festival della Canzone Italiana con “Perfetta così”, e Sina: tra i suoi pezzi di successo c’è “Vortici”.

E per finire, nella sera di Ferragosto, in città arriverà lo storico deejay time. I dj Albertino, Molella, Fargetta e Prezioso porteranno i cittadini in una festa in stile anni 90 dalle 21:30 con i remix delle più grandi canzoni internazionali.

Le porte dello stadio verranno aperte alle 19. I tre concerti verranno accompagnati da un festival gratuito allestito nell’adiacente parco S. Pertini: dalle 18:00 spettacoli itineranti, esposizioni di mezzi d’epoca, musica e molto altro.

A condurre, l’artista toscano Conte Max Venturacci insieme a Selvaggia Roma. Parteciperà inoltre il barman due volte campione del mondo di bartending Bruno Vanzan.