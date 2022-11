Il 19 e 20 novembre, a Bolsena, dalle 9,30 alle 18, alla sala “Cavour”



Bolsena: Tutto pronto per il mercatino dell’usato “Sgombera tutto”, l’iniziativa ecologica e sociale promossa dalla Pro loco Bolsena con il patrocinio del Comune di Bolsena. Quindici espositori non professionisti si daranno appuntamento il 19 e il 20 novembre, dalle 9,30 alle 18, alla sala “Cavour” per scambiarsi libri, riviste, giornali, cartoline, francobolli, figurine, oggettistica varia, vecchi arnesi e attrezzi, piccoli elettrodomestici usati, tessuti, accessori nuovi, giochi, modellismo e tutto quello che non ha valore artistico o storico.

Quale migliore occasione per rimettere in circolo oggetti che non servono e “accaparrarsi” qualcosa di utile senza spendere una fortuna soprattutto nel rispetto dell’ambiente circostante. “Tra gli oggetti che saranno esposti ci sono anche delle “chicche” – afferma l’assessore alle politiche sociali Roberto Basili -, in modo particolare tra gli strumenti di elettronica, veri e propri pezzi vintage. Inoltre, grazie alla collaborazione con la biblioteca comunale ci saranno tanti libri, alcuni anche di edizioni molto vecchie o con tiratura molto limitata. Il Natale si avvicina. Venirci quindi a trovare alla sala “Cavour” può essere l’opportunità giusta per trovare un regalo originale”.