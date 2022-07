Tutto pronto per il 79° Palio Marinaro dell’Argentario

Monte Argentario: Parte la corsa verso l'edizione numero 79 del Palio Marinaro dell'Argentario, evento che segnerà la ripartenza della manifestazione più sentita di Porto Santo Stefano dopo gli stop imposti dall'emergenza sanitaria per la pandemia Covid nel 2020 e nel 2021. Le imbarcazioni dei Rioni Croce, Fortezza, Pilarella e Valle torneranno a sfidarsi nell'Arena di Turchese il 15 agosto in un appuntamento che sarà storico. Mai, se non durante la Seconda Guerra Mondiale, il Palio si era fermato così a lungo.

Il Consiglio direttivo dell’Ente Palio, guidato dal comandante Emilio Sclano e dal delegato del sindaco Alessandra Chiocca, ha definito il calendario delle manifestazioni e degli appuntamenti relativi alla gara remiera, a partire dal prossimo 10 luglio: questa è la data in cui alle 18.30 è prevista la consegna dei battelli e la presentazione del Manifesto del Palio realizzato dall’artista Paolo Castriconi. Sempre il 10 luglio si svolgerà la premiazione del concorso "Il Palio con gli occhi di un bambino" che ha visto come protagonisti le classi quarte e quinte della scuola primaria S. Andrea e Le classi terze della scuola secondaria di primo grado G. Mazzini.





Il 2 agosto è in calendario la presentazione dello stendardo durante la S. Messa delle 18.30 nella Chiesa di Santo Stefano mentre alle 21.30 si terrà la processione in onore del Santo Patrono. Il 3 agosto alle 11.15 si terrà una Santa Messa officiata dal Vescovo e dalle 18.00 si terrà il Palietto in P.le dei Rioni con la sfilata equipaggi e delle dirigenze in corso Umberto I.

Il 12 agosto alle 21.00 è previsto il tradizionale Corteo storico a cura di Argentario Vivo con la partenza dalla Fortezza Spagnola, e la lettura Bando di sfida del Palio sul piazzale del Comune.

Sabato 13 agosto in calendario la misurazione di remi e timoni e la riconsegna delle imbarcazioni alle 19.00 mentre alle 21.30 davanti al municipio si terrà la presentazione degli equipaggi. Il giorno dopo, 14 agosto, alle 18.30 si terrà la Santa Messa con la benedizione degli equipaggi e alle 21.30 seguirà la processione in onore dell'Assunta.

Lunedì 15 agosto alle 17.00 è previsto il ritorno della Sfilata dei Rioni e alle 19.00 l’attesissimo Palio Marinaro dell’Argentario: un evento che sarà storico. Il Rione Pilarella, detentore della vittoria conseguita nel 2019, dovrà affrontare la voglia di rivincita degli avversari Croce, Fortezza e Valle.

Il giorno seguente, il 16 agosto, dalle 10.00 si svolgerà il Paliotto. Dalle 22.00 invece si terrà la Premiazione «Timone d’Argento» e quella per la Miglior Sfilata con la partecipazione della Banda "Ivo Baffigi" e Alle 23 la tradizionale Tombola. Il calendario si chiuderà il 27 agosto con la Festa del Rione vincente del 79° Palio Marinaro dell’Argentario.

(foto di repertorio)