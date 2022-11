Tutto pronto per: “I funghi dei nostri boschi”

Grosseto: Anche quest’anno si terrà l’oramai consolidato evento “I funghi dei nostri boschi” organizzato dal Museo di Storia Naturale della Maremma in collaborazione con la Tenuta di Paganico. Vi aspettiamo Sabato 12 novembre, dalle ore 10.00 alle 17.00.

La Prof.ssa Claudia Perini, micologa (Università di Siena) guiderà i presenti alla scoperta di alcune delle più importanti specie di funghi autunnali. Ispirato all’esperienza di grande successo della giornata delle erbe, l’evento inizierà la mattina alle 10.00 presso la sala conferenze del museo con un breve corso di riconoscimento delle principali specie e un inquadramento generale sui funghi. A fine mattinata i partecipanti si sposteranno quindi con mezzi propri presso la Tenuta di Paganico, dove sarà possibile pranzare con un menu a tema.

La giornata si concluderà con una breve escursione nei boschi della Tenuta (sono consigliati scarponcini e abbigliamento adatto). Il prezzo per l’intera giornata è di 30.00 € a persona (25,00 € per i soci di Fondazione Grosseto Cultura) e include la partecipazione all’incontro in museo, il pranzo e l’escursione nella Tenuta di Paganico. Il menù a tema sarà reso disponibile nei prossimi giorni sui canali social del Museo.