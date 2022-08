Tutto pronto al Teatro Fonderia Leopolda per "ILILAC FOR PEOPLE"

L’ottetto guidato dalla cantante e compositrice Francesca Gaza arriva a Follonica per il Grey Cat



Follonica: Giovedì 4 agosto alle 19, al Teatro Fonderia Leopolda, Grey Cat Festival presenta Lilac for People, l’ottetto guidato dalla cantante e compositrice Francesca Gaza. Si intitola Sfiorire il loro secondo disco uscito nel 2022 per la Tûk Music. L’ensemble, composto da voce, tromba, sassofono tenore e baritono, pianoforte, chitarra, basso elettrico e batteria, è una band non convenzionale, in cui i compiti di scrittura e arrangiamento sono di competenza di Francesca Gaza, ma le loro personalità, le loro abilità e il loro gusto ad ampio raggio per il jazz, l’art pop, il folk, e la classica si sono a lungo mescolati insieme per formare un suono coeso, sia sofisticato che giocoso, che combina influenze nostalgiche ad un atteggiamento contemporaneo.

Il primo album della band è stato pubblicato nel 2019 da Auand Records e recensito positivamente dalla critica e ha vinto il 1° premio del concorso nazionale di composizione del MIDJ (Associazione Italiana Musicisti Jazz), nonché il 1° premio di JazzAlguer di Paolo Fresu. Sfiorire è un lavoro orchestrale che contempla lo sfiorire delle cose, delle persone, delle parole, della comunicazione, delle azioni, della natura e dell’età, così come il superamento della perdita dell'interezza e tenta di catturare e affrontare sia l'aggressione e la manipolazione così come la riscoperta dell'ingenuità e la pianificazione della bellezza. Grey Cat Festival è promossa dalle amministrazioni comunali di Follonica, Scarlino, Grosseto, Roccastrada, Castelnuovo Val di Cecina, Castiglione della Pescaia, Monterotondo Marittimo, Montieri, Suvereto, (coinvolgendo ben tre territori provinciali) e dal Parco delle Colline Metallifere. L’organizzazione e la gestione del festival è curata dalla Associazione Music Pool, la direzione artistica da Stefano “Cocco” Cantini e vanta una ricchissima serie di collaborazioni, tra cui il FAI – Delegazione di Grosseto.

BIGLIETTI Lilac for People: Posto unico € 8 Prevendite online su www.eventimusicpool.it – oooh.events INFO www.eventimusicpool.it – info@eventimusicpool.it – 055240397 - 0566 52012 Ufficio Stampa: bruno@eventimusicpool.it – alicemarrani@gmail.com