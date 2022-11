Tutti i risultati delle partite della Pallacanestro Grosseto

Grosseto: Un fine settimana pieno di sfide per le squadre della Pallacanestro Grosseto.

L'UNDER 17 GOLD sabato vince in casa con Basket Donoratico con il risultato di 74-72. Partita intensa sabato al PalaAustria.



Priva di Ginesi squalificato l'Under 17 Gold si trova senza il miglior marcatore della prima giornata. Donoratico tira con percentuali altissime sia da 3 che ai tiri liberi riuscendo a tenere il pallino della partita con i ragazzi di coach Di Patria costretti a rincorrere. Punto di forza dei grossetani si è dimostrata la difesa pressante sugli ospiti, i molti palloni recuperati e la determinazione di tutti nel non permettere agli ospiti di rientrare con i due punti. Da segnalare il buon esordio dei 2008 Bisanti e Angelini. Migliori marcatori Draghetti e Rustici entrambi con 19 punti.

Prossimo impegno sabato prossimo a Calcinaia.

Risultato finale 74-72 (19-15)(20-25)(14-15)(21-17)

Chinellato (12) Bucciantini (8) Martini Draghetti (19) Torcolacci Bisanti (5) Boncompagni Rustici (19) Corridori (2) Angelini Zaganjori (9)





UNDER 15 GOLD: PALLACANESTRO GROSSETO - GMV GHEZZANO 77-62

Prima partita tra le mura amiche per gli Under 15 Gold. I ragazzi di Grosseto partono subito molto forte portandosi sul 21-9 alla fine del primo quarto. I pisani, nella seconda frazione, provano a rientrare tanto che, all’intervallo lungo, il vantaggio si riduce a +7.

Nel terzo quarto i grossetani riescono ad imporre una certa superiorità che li porta sul +12. Nell’ultima frazione di gioco il distacco si allunga ulteriormente, soprattutto negli ultimi secondi, quando gli avversari cercano una difficile rimonta, facendo uso di falli e sbagliando tiri da 3 che permettono ai nostri ragazzi di arrotondare il risultato e vincere meritatamente la partita.

Le parole di coach Ceccarelli: “Partita sicuramente positiva e sono contento di tutti i ragazzi. Da rivedere la difesa: molte le disattenzioni in questa fase di gioco che ci hanno penalizzato. In allenamento dovremo lavorarci.”

Prossima partita sabato pomeriggio a Prato contro i Dragons.

Parziali: 21-9 / 34-27 / 55-43

ROSTER E TABELLINI: Conti 4, Donnini 2, Bisanti 16, Bernardi, Sonnini 1, Caziolato 6, Coli, Allegro 6, Gullà 2, Angelini 20, Valleriani 16, Falconi Petrilli 4. Coach: Edoardo Ceccarelli.





UNDER 14 ELITE: ROSIGNANO- PALLACANESTRO GROSSETO 85-81

Nel match d'inizio campionato Under 14 Elite, Rosignano ha sfruttato al meglio il fattore casa imponendosi sulla Pallacanestro Grosseto al termine di un match avvincente dal punteggio alto e caratterizzato da difese allegre. Dopo un primo quarto equilibrato si va al riposo sul +5 per i grossetani. L’equilibrio ha caratterizzato anche il terzo quarto con la PGR che è rimasta davanti nel punteggio fino all’ultima frazione dove, l'uscita per falli di Ense, Tasselli e Sozzi, ha condizionato gli ultimi minuti di gioco. . Rosignano ha potuto esultare sulla sirena finale grazie anche ad una gestione dei possessi finali da parte della PGR da dimenticare.

Chorus Rosignano - Pallacanestro Grosseto 85-81 (19-19 / 43-48 / 66-71)

Il tabellino: Bettinelli 2, Caciagli, Ense 21, Tasselli 26, Favetta 13, Faragli 5, De Minicis, Giannini 10, Corsetti, Sozzi 4, Pegoraro. Coach: Busonero C.

Dopo la partita della Promozione, giocata martedì e persa in casa con Laurenziana Firenze con il risultato di 69-72, giovedì 3 novembre l'under 19 Gold va a Colle val d'Elsa per giocare la terza di campionato.