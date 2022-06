Turisti sorpresi dal forte grecale tratti in salvo dalla Guardia Costiera

Castiglione della Pescaia: Nell’odierna mattinata i militari Guardia Costiera di Castiglione della Pescaia intervenivano con successo, su segnalazione di un bagnante, portando in salvo alcune persone in difficoltà, tra cui un bambino, che a bordo di un sup e di un Wing Foil non riuscivano a far rientro a terra causa forte vento di grecale insistente sul litorale castiglionese.



In particolare, non appena ricevuta la chiamata di soccorso, i militari prendevano immediatamente contatti con i bagnini presenti in zona, i quali confermavano la segnalazione e, pertanto, sotto il coordinamento dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Porto Santo Stefano, si disponeva l’uscita della motovedetta CP 702 che, giunta in loco, intercettava i turisti stranieri in difficoltà traendoli in salvo.

La Guardia Costiera ricorda che per le emergenze in mare è sempre attivo il numero blu 1530 e che, con l’arrivo della stagione estiva, sarà come di consueto rafforzato il dispositivo di uomini e mezzi messo in campo dal Corpo lungo tutti i litorali di giurisdizione. Tuttavia, si rammenta che per garantire la sicurezza della balneazione e della navigazione, resta indispensabile l’impegno di tutti i fruitori del mare, rammentando che, prima di intraprendere qualsiasi attività in acqua, è sempre fondamentale verificare con cura le condizioni meteorologiche in atto.

(foto di repertorio)