Tricolori Master a Grosseto: ancora aperte le iscrizioni per i volontari

Prosegue la campagna di reclutamento in vista della rassegna tricolore del 10-12 giugno



Grosseto: Mancano pochi giorni e poi Grosseto sarà di nuovo tricolore per una rassegna di atletica. Nel prossimo weekend il capoluogo maremmano ospiterà i Campionati italiani master su pista, tra lo stadio Zecchini e il campo scuola Bruno Zauli, con le gare da venerdì 10 a domenica 12 giugno. E intanto prosegue la campagna di reclutamento per i volontari che potranno dare il loro contributo alla riuscita dell’evento e vivere la manifestazione dall’interno. “Sono ancora disponibili alcuni posti - spiega la referente dei volontari Cristiana Artuso - per chi vorrà fornire il proprio supporto e credo che sia una preziosa opportunità. Ognuno di noi è importante, non solo i volontari impegnati negli anni scorsi ma anche chi è alla prima volta, ad esempio gli studenti delle scuole. C’è posto per tutti, a partire dai dodici anni di età, con tanti settori in cui poter essere coinvolti, dal campo gara al cerimoniale. È gradita possibilmente la disponibilità a tempo pieno nell’arco dell’evento, o comunque nella giornata di venerdì 10 che vede tutti i settori attivi in contemporanea”. Per informazioni si può contattare il 347 6362144 anche con un messaggio.