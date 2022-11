“Tricò stilista delle Regine”. Presentazione del libro a Montefiascone

Montefiascone: Dalla collaborazione tra Lions Club Montefiascone “Falisco Vulsineo” e l’Assessorato alla Cultura del Comune di Montefiascone nasce l’idea di ospitare presso la Rocca dei Papi gli autori Andrea Scazzola e Francesca Romana Carpentieri, che Sabato 26 Novembre alle ore 16.00 presenteranno il libro “Tricò stilista delle Regine”.

“Nell’atelier di Pierluigi Tricò” si legge in una nota degli autori, “ si potevano incontrare Jacqueline Kennedy, Audrey Hepburn, Lauren Bacall, Claudia Cardinale, Allegra Agnelli, le regine di Grecia, del Belgio, di Danimarca, l’aristocrazia italiana ed europea. I suoi abiti sfilavano a Palazzo Pitti e a Trinità dei Monti, a Parigi e a Los Angeles, si ammiravano nelle vetrine di New York, di Londra e sulla Piazza Rossa di Mosca. Alla soglia dei novant’anni Tricò si ammala. Ancora alto ed elegante, si piega su se stesso per terribili dolori alla schiena. Muoversi è un supplizio, perciò comincia a raccontare, e prende avvio un viaggio nella memoria di un mondo che non esiste più. C’è l’Italia del boom, quando la fama arriva dalle idee originali, dal gusto per l’eleganza, dal coraggio di inventare e creare. Ma c’è anche la Roma dell’occupazione nazista, le vicende della sua famiglia costretta a nascondersi. E poi Capri, magica e stravagante negli anni del dopoguerra. E i viaggi, che dalla Russia agli Stati Uniti portano la moda italiana nel mondo. Sullo sfondo della storia del nostro paese, scorrono le vicende di una carriera che nasce in una Roma colta e borghese, sui banchi del liceo classico e della facoltà di giurisprudenza, per virare inaspettatamente verso la moda e il successo.”

Andrea Scazzola, giornalista, laurea in filosofia, dottorato in storia delle idee, lavora per la tv come inviato e regista, insegna all’università e ha pubblicato un saggio, Giovanni Gentile e il Rinascimento.

Francesca Romana Carpentieri ha 55 anni, lavora da quando ne ha 19, ama cucinare da quando ne ha 25, legge libri gialli da quando ne ha 8, scrive e ama scrivere da quando ne ha 35, ha due figlie e un cane.